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Usta Oyuncu Ayşen Gruda'nın Kızı Elvan Gruda 55 Yaşında Hayatını Kaybetti

Usta Oyuncu Ayşen Gruda'nın Kızı Elvan Gruda 55 Yaşında Hayatını Kaybetti

themyscira - Misafir Editör
25.12.2023 - 00:07

Ünlü Yeşilçam oyuncuları rahmetli Ayşen Gruda ve Yılmaz Gruda çiftinin kızları Elvan Gruda hayatını kaybetti.

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Türk sinemasının usta oyuncuları Ayşen Gruda ve Yılmaz Gruda çifti, ne yazık ki birkaç yıl arayla hayatlarını kaybetmişlerdi.

Türk sinemasının usta oyuncuları Ayşen Gruda ve Yılmaz Gruda çifti, ne yazık ki birkaç yıl arayla hayatlarını kaybetmişlerdi.

Ayşen Gruda 2019 yılının Ocak ayında hayatını kaybederken,

Ayşen Gruda 2019 yılının Ocak ayında hayatını kaybederken,

Yılmaz Gruda ise geçtiğimiz temmuz ayında aramızdan ayrılmıştı.

Yılmaz Gruda ise geçtiğimiz temmuz ayında aramızdan ayrılmıştı.

1965 yılında evlenen çiftin, 1968 yılında Elvan adında bir kız çocukları olmuştu.

1965 yılında evlenen çiftin, 1968 yılında Elvan adında bir kız çocukları olmuştu.

Ancak Film-San Vakfı'ndan Elvan Gruda ile ilgili üzücü bir açıklama yapıldı.

Ancak Film-San Vakfı'ndan Elvan Gruda ile ilgili üzücü bir açıklama yapıldı.
izmirhaberajansicom.teimg.com
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Yapılan açıklamada, "Rahmetli Ayşen Gruda ve rahmetli Yılmaz Gruda'nın Kızı Elvan Gruda'yı 55 yaşında kaybettik. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun." ifadeleri yer aldı.

Yapılan açıklamada, "Rahmetli Ayşen Gruda ve rahmetli Yılmaz Gruda'nın Kızı Elvan Gruda'yı 55 yaşında kaybettik. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun." ifadeleri yer aldı.

Ölüm nedeni henüz açıklanmayan Elvan Gruda'nın genç yaşındaki vefatı sevenlerini yasa boğdu.

Ölüm nedeni henüz açıklanmayan Elvan Gruda'nın genç yaşındaki vefatı sevenlerini yasa boğdu.

Tüm sevenlerine baş sağlığı diliyoruz...

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