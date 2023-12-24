Eğitime Kar Engeli, 12 Şehirde Okullar Tatil Edildi: İşte Kar Tatili Verilen İller
Eğitime Kar Engeli, 12 Şehirde Okullar Tatil Edildi: İşte Kar Tatili Verilen İller
Türkiye'nin birçok ilinde kar yağışı etkili oluyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle bazı illerde okullar tatil edildi. Valiliklerden tatil kararları peş peşe geldi. İşte kar nedeniyle okulların tatil edildiği il ve ilçeler...
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Ülke olarak kar yağışının etkisi altına girmeye devam ediyoruz.
Yoğun karşı yağışı birçok şehirde etkili olurken bazı illerde okullara kar tatili verildi. İşte eğitime kar tatili verilen iller:
ARDAHAN
ERZURUM
KARS
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ERZİNCAN
BİNGÖL - KARLIOVA
KASTAMONU (TAŞIMALI EĞİTİM)
AĞRI
ARTVİN
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VAN (Çaldıran ilçesindeki tüm okullarda, Muradiye, Çatak ve Özalp ilçelerinde de taşıma kapsamındaki okullarda yarın eğitime ara verildi.)
Ayrıca, Bayburt il genelinde, Giresun'un Çamoluk ilçesi ile Karabük'ün Ovacık ve Eflani ilçelerinde eğitime bir gün süreyle ara verildiği duyuruldu.
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