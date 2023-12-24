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Eğitime Kar Engeli, 12 Şehirde Okullar Tatil Edildi: İşte Kar Tatili Verilen İller

Eğitime Kar Engeli, 12 Şehirde Okullar Tatil Edildi: İşte Kar Tatili Verilen İller

kar yağışı
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
24.12.2023 - 23:41

Türkiye'nin birçok ilinde kar yağışı etkili oluyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle bazı illerde okullar tatil edildi. Valiliklerden tatil kararları peş peşe geldi. İşte kar nedeniyle okulların tatil edildiği il ve ilçeler...

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Ülke olarak kar yağışının etkisi altına girmeye devam ediyoruz.

Ülke olarak kar yağışının etkisi altına girmeye devam ediyoruz.

Yoğun karşı yağışı birçok şehirde etkili olurken bazı illerde okullara kar tatili verildi. İşte eğitime kar tatili verilen iller:

Yoğun karşı yağışı birçok şehirde etkili olurken bazı illerde okullara kar tatili verildi. İşte eğitime kar tatili verilen iller:

ARDAHAN

ARDAHAN

ERZURUM

ERZURUM

KARS

KARS
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ERZİNCAN

ERZİNCAN

BİNGÖL - KARLIOVA

BİNGÖL - KARLIOVA

KASTAMONU (TAŞIMALI EĞİTİM)

KASTAMONU (TAŞIMALI EĞİTİM)

AĞRI

AĞRI

ARTVİN

ARTVİN
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VAN (Çaldıran ilçesindeki tüm okullarda, Muradiye, Çatak ve Özalp ilçelerinde de taşıma kapsamındaki okullarda yarın eğitime ara verildi.)

VAN (Çaldıran ilçesindeki tüm okullarda, Muradiye, Çatak ve Özalp ilçelerinde de taşıma kapsamındaki okullarda yarın eğitime ara verildi.)

Ayrıca, Bayburt il genelinde, Giresun'un Çamoluk ilçesi ile Karabük'ün Ovacık ve Eflani ilçelerinde eğitime bir gün süreyle ara verildiği duyuruldu.

Ayrıca, Bayburt il genelinde, Giresun'un Çamoluk ilçesi ile Karabük'ün Ovacık ve Eflani ilçelerinde eğitime bir gün süreyle ara verildiği duyuruldu.
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