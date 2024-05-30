Usta Oyuncu Ahmet Uğurlu Vefat Etti
Usta Oyuncu Ahmet Uğurlu Vefat Etti
Türk tiyatro ve sinemasının usta ismi Ahmet Uğurlu hayatını kaybetti. Detaylar geliyor…
İçeriğin Devamı Aşağıda
Eşref Saati, Behzat Ç. ve Yol Ayrımı gibi başarılı yapımlarda yer alan Ahmet Uğurlu'nun hayatını kaybettiği öğrenildi.
71 yaşında hayatını kaybeden başarılı oyuncu son olarak 2011 senesinde Behtaz Ç. Bir Ankara Polisiyesi isimli yapımla izleyiciyle buluşmuştu.
Vefat haberini Cem Yılmaz duyurdu.
Sanat camiasındaki birçok isim üzüntüsünü dile getirdi👇
Zafer Algöz
İçeriğin Devamı Aşağıda
Can Yılmaz
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın