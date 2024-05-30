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Usta Oyuncu Ahmet Uğurlu Vefat Etti

Usta Oyuncu Ahmet Uğurlu Vefat Etti

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
30.05.2024 - 14:49

Türk tiyatro ve sinemasının usta ismi Ahmet Uğurlu hayatını kaybetti. Detaylar geliyor…

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Eşref Saati, Behzat Ç. ve Yol Ayrımı gibi başarılı yapımlarda yer alan Ahmet Uğurlu'nun hayatını kaybettiği öğrenildi.

Eşref Saati, Behzat Ç. ve Yol Ayrımı gibi başarılı yapımlarda yer alan Ahmet Uğurlu'nun hayatını kaybettiği öğrenildi.

71 yaşında hayatını kaybeden başarılı oyuncu son olarak 2011 senesinde Behtaz Ç. Bir Ankara Polisiyesi isimli yapımla izleyiciyle buluşmuştu.

71 yaşında hayatını kaybeden başarılı oyuncu son olarak 2011 senesinde Behtaz Ç. Bir Ankara Polisiyesi isimli yapımla izleyiciyle buluşmuştu.

Vefat haberini Cem Yılmaz duyurdu.

Vefat haberini Cem Yılmaz duyurdu.
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Sanat camiasındaki birçok isim üzüntüsünü dile getirdi👇

Sanat camiasındaki birçok isim üzüntüsünü dile getirdi👇
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Zafer Algöz

Zafer Algöz
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Can Yılmaz

Can Yılmaz
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