Ahmet Uğurlu Kimdir? Usta Oyuncu Ahmet Uğurlu Hayatını Kaybetti!

Türk tiyatro ve sinemasının güçlü ismi Ahmet Uğurlu, son olarak sevilen dizi Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi'nde 'Emekli Başkomiser Aziz' rolüyle karşımıza çıkmıştı. Yıllar içerisinde pek çok yapımda seyirci karşısına çıkan sevilen sanatçı, hayatını kaybetti. Uğurlu'nun hayatını kaybetmesinin ardından hayranları yasa boğulurken, oynadığı filmler bir kez daha gündeme geldi. Peki, Ahmet Uğurlu kimdir?

İşte, detaylar...