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Ahmet Uğurlu Kimdir? Usta Oyuncu Ahmet Uğurlu Hayatını Kaybetti!

Ahmet Uğurlu Kimdir? Usta Oyuncu Ahmet Uğurlu Hayatını Kaybetti!

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
30.05.2024 - 14:58

Türk tiyatro ve sinemasının güçlü ismi Ahmet Uğurlu, son olarak sevilen dizi Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi'nde 'Emekli Başkomiser Aziz' rolüyle karşımıza çıkmıştı. Yıllar içerisinde pek çok yapımda seyirci karşısına çıkan sevilen sanatçı, hayatını kaybetti. Uğurlu'nun hayatını kaybetmesinin ardından hayranları yasa boğulurken, oynadığı filmler bir kez daha gündeme geldi. Peki, Ahmet Uğurlu kimdir? 

İşte, detaylar...

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Ahmet Uğurlu Kimdir?

Ahmet Uğurlu Kimdir?

Ahmet Uğurlu, 2 Ağustos 1952 tarihinde Konya'da dünyaya geldi. Sağlık memuru bir babanın oğlu olan Uğurlu, babasının tayini nedeniyle ilkokul eğitimine Bursa'da başladı. 

Gençlik yıllarının büyük bir kısmı Bursa'da geçen Ahmet Uğurlu, ilkokul, ortaokul ve lise eğitimlerini burada tamamladı.

Ahmet Uğurlu'nun Oyunculuk Kariyeri

Ahmet Uğurlu'nun Oyunculuk Kariyeri

Ahmet Uğurlu, Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden mezun olduktan sonra, oyunculuk kariyeri boyunca pek çok başarılı yapımda rol aldı. Yetenekli ve sevilen oyuncu 1979 yılından beri sayısız tiyatro oyunu ve filmde seyirciyle buluştu. 

Son olarak Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi dizisinde rol alan Ahmet Uğurlu, 2017 yılında oyunculuğu bıraktığını açıkladı.

Ahmet Uğurlu, eşi Necef Uğurlu ile 1991 yılında boşandı. Sevilen oyuncu, kendisi gibi oyuncu olan Mustafa Uğurlu'nun abisidir.

Ahmet Uğurlu'nun Filmografisi

Ahmet Uğurlu'nun Filmografisi

  • 1982: Mine

  • 1987: Büyük Miras: Editha Alnıaçık - İstanbul Devlet Tiyatrosu

  • 1995: Day Day - Dalman

  • 1996: Tabutta Rövaşata - Mahsun

  • 1997: Avcı - Çolak Osman

  • 1998: Eski Fotoğraflar

  • 1999: Doğum Yeri Absürdistan - Emre

  • 2000: Gökten Düşen Hazine

  • 2002: Başımıza Gelenler - Zühtü

  • 2005: Döngel Kârhanesi - Keskin

  • 2007: Eşref Saati - Terzi Yadigar

  • 2009: Zoraki Başkan - Emin Eminoğlu

  • 2010: Memleket Meselesi - Adil Hoca

  • 2011: Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi - Emekli Başkomiser Aziz

Ahmet Uğurlu Hayatını Kaybetti!

Ahmet Uğurlu Hayatını Kaybetti!

Ödüllü oyuncu Ahmet Uğurlu, 30 Mayıs 2024 tarihinde, 71 yaşında hayatını kaybetti.

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Ahmet Uğurlu'nun vefat haberini ünlü komedyen Cem Yılmaz sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

Ahmet Uğurlu'nun vefat haberini ünlü komedyen Cem Yılmaz sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.
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