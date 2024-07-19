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Üşengeç İnsanlara Bile Temizlik Yaptırabilecek 10 Motivasyon Aracı

etiket Üşengeç İnsanlara Bile Temizlik Yaptırabilecek 10 Motivasyon Aracı

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
19.07.2024 - 13:01

Temizlik yapmak bazen çok zor olabiliyor. Böyle anlarda işinizi kolaylaştıracak cihazlara ihtiyacınız var. En üşengeç insanın bile temizlik yapmasını sağlayan araçlar için içeriğe buyurun!

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1. Philips 7000 Serisi Aqua Robot Süpürge

1. Philips 7000 Serisi Aqua Robot Süpürge

Tabii ki bu listenin başına robot süpürgeyi yazmasak olmazdı. Robot süpürgeler çıktı çıkalı evde işler kolaylaştı. Evin silip süpürülmesinde yardımcı olan Philips robot süpürge ıslak ve kuru temizleme konusunda sizin en büyük yardımcınız olacak. Yüksek emiş gücü ile evde toz bırakmayan Philips 7000 Serisi her eve lazım bir temizlik aracı.

2. Akıllı Hava Temizleyici

Temizlik sonrası odaları havalandırmak gerekiyor. Bunun için cam açmak yerine akıllı bir cihaz kullanabilirsiniz. Akıllı hava temizleyiciler içerideki havanın kalitesini artırıyor ve zararlı partikülleri havadan temizliyor. Evinizi daha temiz tutmanızı sağlayacak hava temizleyiciler ile evinizin havası değişiyor.

3. Buharlı Temizlik Makinesi

Zeminleri elle temizlemek çok zor. Ama bir buharlı temizlik makineniz varsa bu iş çok kolaylaşıyor. Fayans, zemin gibi alanlarda etkileyici temizlik yapan buharlı temizlik makinesi sadece kirleri temizlemekle kalmıyor, bakterileri de öldürüyor. Bu sayede eviniz derinlemesine temizlenmiş oluyor.

4. Elektrikli Cam Temizleyici

Camları silmek en sevilmeyen işlerin başında geliyor. Bunu en kolay şekilde yapmak için otomatik cam temizleyiciler çok yardımcı oluyor. Camların yanında aynaları da zahmetsizce temizlemek için cam temizleyiciler işe yarıyor. Cam yüzeylerini parlatan cam temizleyici iyi bir temizlik için şart!

5. Dikey Süpürge

'Dikey süpürge olmadan önce ben ne yapıyordum?' diye düşünüyorsanız yalnız değilsiniz. Dikey süpürgeler temizliği çok çok kolaylaştıran araçlardan. Evi şipşak temizlemeye yarayan dikey süpürgelerle işiniz çok daha hızlı bitiyor. Temizliği hiç sevmeyen birine bile temizlik yaptırabilecek dikey süpürge her eve lazım desek abartmış olmayız herhalde!

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6. Kendini Temizleyen Fırın

Fırında yemek pişirdikten sonra bir de fırın temizlemekle uğraşmak istemiyorsanız kendi kendini temizleyen fırınlar imdadınıza koşuyor. Kendini temizleyen fırınlar içindeki yağ ve yiyecek kalıntılarını temizleyerek sizin işinizi kolaylaştırıyor.

7. Kurutma Makineleri

Çamaşır makinelerinin hayatı kolaylaştırdığı doğru. Buna bir de kurutma makinelerini eklersek çamaşır işi çok rahatlıyor. Çamaşır yıkadıktan sonra sizi asma derdiyle uğraştırmayan kurutma makinelerine çamaşırı yerleştirip programı seçmek yeterli. Bu makineler temizlikte işinizi neredeyse yarıya indiriyor.

8. Otomatik Oda Spreyi

Temizlik sonrası havayı mis gibi kokutmak için oda spreyleri şart. Ama bunu elinizle yapmak yerine otomatik bir oda spreyi alarak işlerinizi kolaylaştırabilirsiniz. Otomatik oda spreylerini istediğiniz aralıkta ayarlamanız mümkün. Bu sayede sizin istediğiniz zamanda odanızı mis gibi kokutuyor ve sizin hiçbir şey yapmanıza gerek kalmıyor.

9. Halı Yıkama Makinesi

Evdeki halılar çok sık kirleniyor. Onları tertemiz yapmanın yolu ise iyi bir halı yıkama makinesi. Halılarınızı ilk aldığınız güne döndürecek halı yıkama makinesini kullanmak da çok rahat aslında. Tek yapmanız gereken halılarınızı süpürür gibi yıkamak.

10. Akıllı Çöp Kutusu

Sensörlü kapağı olan akıllı çöp kutuları temizliğe yardımcı ürünlerden. Sensörü sayesinde hareketi algılıyor ve kapağını açıyor. Yani elleriniz dolu olsa bile sensörü sayesinde açılıyor ve çöpü atabiliyorsunuz. Ayrıca dolu olduğunda sizi uyardığı için çöp birikti mi diye düşünmenize gerek kalmıyor.

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