Uraz Kaygılaroğlu Yeni Bir Aşka Yelken mi Açtı? Sayna Soleimanpour'ın Paylaşımı İddiaları Güçlendirdi
Uraz Kaygılaroğlu Yeni Bir Aşka Yelken mi Açtı? Sayna Soleimanpour'ın Paylaşımı İddiaları Güçlendirdi
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Özel hayatı ve oyunculuğu ile sık sık gündeme gelen Uraz Kaygılaroğlu, yeni bir aşk iddiası ile gündemde.
Kaygılaroğlu, 2019 yılında boşandığı Melis İşiten ile olan evliliği de sosyal medyada çok konuşulmuştu.
Bu evlilikten 1 kızı olan Kaygılaroğlu, kızıyla olan paylaşımlarıyla da sosyal medyada örnek gösterilen babalar arasında
Kaygılaroğlu'nun yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilen kişi ise fotoğraf sanatçısı Sayna Soleimanpour.
Sayna Soleimanpour'ın Instagram hesabından yaptığı son paylaşım ise bu iddiaları güçlendirdi.
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Soleimanpour, hikayesinde Kaygılaroğlu’nun köpeğini paylaştı.
Sayna Soleimanpour'ın paylaşımı👇
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