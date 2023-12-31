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Uraz Kaygılaroğlu Yeni Bir Aşka Yelken mi Açtı? Sayna Soleimanpour'ın Paylaşımı İddiaları Güçlendirdi

Uraz Kaygılaroğlu Yeni Bir Aşka Yelken mi Açtı? Sayna Soleimanpour'ın Paylaşımı İddiaları Güçlendirdi

Eylül Sezer
Eylül Sezer - Onedio Üyesi
31.12.2023 - 12:36

Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'nun yeni aşk iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Fotoğraf sanatçısı Sayna Soleimanpour'un oyuncunun köpeğini paylaşması ise bu iddiaları güçlendirdi.

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Özel hayatı ve oyunculuğu ile sık sık gündeme gelen Uraz Kaygılaroğlu, yeni bir aşk iddiası ile gündemde.

Özel hayatı ve oyunculuğu ile sık sık gündeme gelen Uraz Kaygılaroğlu, yeni bir aşk iddiası ile gündemde.

Kaygılaroğlu, 2019 yılında boşandığı Melis İşiten ile olan evliliği de sosyal medyada çok konuşulmuştu.

Kaygılaroğlu, 2019 yılında boşandığı Melis İşiten ile olan evliliği de sosyal medyada çok konuşulmuştu.

Bu evlilikten 1 kızı olan Kaygılaroğlu, kızıyla olan paylaşımlarıyla da sosyal medyada örnek gösterilen babalar arasında

Bu evlilikten 1 kızı olan Kaygılaroğlu, kızıyla olan paylaşımlarıyla da sosyal medyada örnek gösterilen babalar arasında

Kaygılaroğlu'nun yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilen kişi ise fotoğraf sanatçısı Sayna Soleimanpour.

Kaygılaroğlu'nun yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilen kişi ise fotoğraf sanatçısı Sayna Soleimanpour.

Sayna Soleimanpour'ın Instagram hesabından yaptığı son paylaşım ise bu iddiaları güçlendirdi.

Sayna Soleimanpour'ın Instagram hesabından yaptığı son paylaşım ise bu iddiaları güçlendirdi.
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Soleimanpour, hikayesinde Kaygılaroğlu’nun köpeğini paylaştı.

Soleimanpour, hikayesinde Kaygılaroğlu’nun köpeğini paylaştı.

Sayna Soleimanpour'ın paylaşımı👇

Sayna Soleimanpour'ın paylaşımı👇

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