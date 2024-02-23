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Uraz Kaygılaroğlu'nun Öpücüğünden Anıl Altan'ın Karın Kaslarına 23 Şubat Ünlülerin Paylaşımları

Uraz Kaygılaroğlu'nun Öpücüğünden Anıl Altan'ın Karın Kaslarına 23 Şubat Ünlülerin Paylaşımları

Magazin
Aylin Çakar
Aylin Çakar - Onedio Editörü
23.02.2024 - 17:11

Merak ettiğiniz 'Ünlülerin güncel Instagram paylaşımları neler? Bugün hangi ünlü Instagram'da hangi paylaşımı yaptı?' gibi sorularınızın cevabı burada!

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1. Simge Sağın:

2. Hazar Ergüçlü:

3. Melike Şahin, Amerika turnesi hazırlıklarında:

3. Melike Şahin, Amerika turnesi hazırlıklarında:

4. Metin Akdülger:

4. Metin Akdülger:

5. Uraz Kaygılaroğlu'ndan öpücük geldi.

5. Uraz Kaygılaroğlu'ndan öpücük geldi.
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6. Anıl Altan Dubai'de:

6. Anıl Altan Dubai'de:

7. Kerimcan, Kerim Han Bey oldu.

8. Nilperi Şahinkaya, doğum gününü kutladı.

8. Nilperi Şahinkaya, doğum gününü kutladı.

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