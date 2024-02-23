Uraz Kaygılaroğlu'nun Öpücüğünden Anıl Altan'ın Karın Kaslarına 23 Şubat Ünlülerin Paylaşımları
Uraz Kaygılaroğlu'nun Öpücüğünden Anıl Altan'ın Karın Kaslarına 23 Şubat Ünlülerin Paylaşımları
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1. Simge Sağın:
2. Hazar Ergüçlü:
3. Melike Şahin, Amerika turnesi hazırlıklarında:
4. Metin Akdülger:
5. Uraz Kaygılaroğlu'ndan öpücük geldi.
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6. Anıl Altan Dubai'de:
7. Kerimcan, Kerim Han Bey oldu.
8. Nilperi Şahinkaya, doğum gününü kutladı.
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