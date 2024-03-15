Ünlülerin Servetlerini Tahmin Et: Serenay Sarıkaya, Kıvanç Tatlıtuğ, Hande Erçel!
Ünlülerin Servetlerini Tahmin Et: Serenay Sarıkaya, Kıvanç Tatlıtuğ, Hande Erçel!
Sence ünlülerin servetleri ne kadardır?
Tahmin etmeye var mısın?
Haydi teste!
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Sence Serenay Sarıkaya'nın serveti ne kadardır?
Peki ya Kıvanç Tatlıtuğ'un?
Hande Erçel'i konuşmazsak olmaz değil mi?
Son olarak Meryem Uzerli!
Kaç soruya doğru cevap verdin?
Yorumlarda belirtmeyi ve videomuzu izlemeyi unutma!
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Ünlülerin Servetlerini Tahmin Et 😂 Serenay Sarıkaya Kıvanç Tatlıtuğ Hande Erçel #shortsvideo #shorts
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