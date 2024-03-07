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Ünlülerin İlginç Fobilerini Tahmin Et: Aynaya Bakma Fobisi, Elini Kaybetme Fobisi!

Ünlülerin İlginç Fobilerini Tahmin Et: Aynaya Bakma Fobisi, Elini Kaybetme Fobisi!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
07.03.2024 - 17:31

Her insanın bir fobisi vardır dedik, Kadir Ezildi'den ünlü isimlerin fobilerini tahmin etmesini istedik. 

Kadir Ezildi cevaplayınca ortaya oldukça ilginç anlar çıktı. 

Peki sen ne cevap vereceksin?

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Bu isimlerden hangisi sahneye çıkmadan önce nazar boncuğunu okşuyor?

Hangisinin karanlık fobisi var?

Hangisinin köpek balığı fobisi var?

Peki kimin ellerini kaybetme fobisi var?

Kimin aynaya bakma fobisi var?

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Kaç soruya doğru cevap verdin?

Bakalım Kadir Ezildi kaç soruya doğru cevap verdi. 😂 👇🏻

Ünlülerin İlginç Fobilerini Tahmin Et 😂 Kadir Ezildi komik cevaplar 😂 #shortsvideo #shorts

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