Ünlülerin İlginç Fobilerini Tahmin Et: Aynaya Bakma Fobisi, Elini Kaybetme Fobisi!
Ünlülerin İlginç Fobilerini Tahmin Et: Aynaya Bakma Fobisi, Elini Kaybetme Fobisi!
Her insanın bir fobisi vardır dedik, Kadir Ezildi'den ünlü isimlerin fobilerini tahmin etmesini istedik.
Kadir Ezildi cevaplayınca ortaya oldukça ilginç anlar çıktı.
Peki sen ne cevap vereceksin?
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Bu isimlerden hangisi sahneye çıkmadan önce nazar boncuğunu okşuyor?
Hangisinin karanlık fobisi var?
Hangisinin köpek balığı fobisi var?
Peki kimin ellerini kaybetme fobisi var?
Kimin aynaya bakma fobisi var?
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Kaç soruya doğru cevap verdin?
Bakalım Kadir Ezildi kaç soruya doğru cevap verdi. 😂 👇🏻
Ünlülerin İlginç Fobilerini Tahmin Et 😂 Kadir Ezildi komik cevaplar 😂 #shortsvideo #shorts
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