Ünlü Yönetmen Taika Waititi, Wednesday Yıldızı Jenna Ortega'yı Yeni Filminde Oynatmak İçin Görüşmelere Başladı
Ünlü Yönetmen Taika Waititi, Wednesday Yıldızı Jenna Ortega'yı Yeni Filminde Oynatmak İçin Görüşmelere Başladı
Yeni bir film projesi için kolları sıvayan Taika Waititi, başrol için Wednesday'in yıldızı Jenna Ortega ile görüşmelerini sürdürüyor.
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Ünlü yönetmen Taika Waititi, Nobel Edebiyat Ödülü sahibi Kazuo Ishiguro'nun beğeni toplayan eseri "Klara ve Güneş"i beyaz perdeye taşıyacak.
Dahvi Waller'ın senaryosunu yazdığı bu film, yeni teknolojilerin radikal etkisi altında evrilen bir toplumda geçiyor.
Kitap sevgi, umut ve fedakarlık temalarını işlerken gençlerin yalnızlığını gidermek için tasarlanmış bir robot kız olan Klara'nın hikayesine odaklanıyor.
David Heyman, Heyday Films aracılığıyla filmin yapımcılık görevini üstlenirken Garrett Basch ve Waititi de yapımcı kadrosu için görüşmeler yapmaya devam ediyor.
Heyday Films'den Jeffrey Clifford ve Rosie Alison, projeyi firmaya kazandıran isimler. Projenin yönetimini ise Sony'nin 3000 Pictures firması adına Elizabeth Gabler ve Aislinn Dunster üstleniyor.
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Filmin başrolü için Netflix'in popüler dizisi Wednesday'de sergilediği başarılı performansı ile adından sıkça söz ettiren ve sonrasında Tim Burton'ın merakla beklenen Beetlejuice 2 filminde rol alarak yeteneğini bir kez daha kanıtlayan genç ve yetenekli oyuncu Jenna Ortega ile görüşülüyor.
Klara and the Sun çekimleri için planlanan başlangıç tarihi ise Mart 2024 olarak gösteriliyor.
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