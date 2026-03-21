Ünlü Oyuncu Melis Sezen’in Popüler Uygulamanın Kurucularından Olduğu Ortaya Çıktı

Sosyal medyada başlayan “İlk … şokunuz” akımı, bu sefer oyuncuları konu aldı. Bir X kullanıcısı “İlk oyuncu şokunuz neydi” tweetini paylaşınca etkileşimler de havada uçuştu. Herkes oyunculara dair duyduklarında şaşırdıkları bilgileri paylaşırken söz Melis Sezen’e geldi.

Bir kullanıcı Melis Sezen’in Scorp uygulamasının kurucularından olduğu bilgisini aşamadığını dile getirdi. Koç Üniversitesi’nde lisans eğitimini tamamlayan Sezen, üniversite yıllarındaki başarılarıyla sıkça gündeme geliyor. Bir dönemler dansçı kimliğiyle övgüleri toplamıştı, şimdiyse yine o yıllarda imza attığı Scorp uygulamasıyla anıldı.

Oyuncunun bu konuya dair Vatan’a verdiği röportajını da şöyle bırakalım… 👇

“Üniversiteye girdiğim ilk yıl Koç Üniversitesi ve diğer üniversitelerde de küçük küçük Scorp grupları kurmaya başladık. Beta sürümünü çıkardığımızda içeriği zenginleştirdik ve Appstore’a çıkardık. Burdan sonra Scorp zaten aldı başını gitti. İnsanlar arasında videolu bir iletişim platformu sağlanmış oldu ve Türkiye’den de bir sosyal platform çıkabileceğini gösterdik. Deha’nın nereden çıkacağı belli olmaz! Türkiye’yi de hafife almamamız gerek.”