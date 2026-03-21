Ünlü Oyuncu Melis Sezen’in Popüler Uygulamanın Kurucularından Olduğu Ortaya Çıktı

Ünlü Oyuncu Melis Sezen’in Popüler Uygulamanın Kurucularından Olduğu Ortaya Çıktı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
21.03.2026 - 11:32

Son dönemlerde yer aldığı projelerle adından sıklıkla söz ettiren Melis Sezen, X platformunda gündeme geldi. X’te başlayan bir akımla birlikte Melis Sezen’e dair pek bilinmeyen bir bilgi ortaya çıktı. Ünlü ismin oyunculuğun yanı sıra üniversite yıllarında bir girişime imza attığı ve başarılı bir sonuç aldığı öğrenildi. Gelin detaylara birlikte bakalım!

Enerji dolu halleri ve oyunculuk yeteneğiyle tanıdığımız Melis Sezen’in Scorp uygulamasının kurucularından olduğu öğrenildi.

Enerji dolu halleri ve oyunculuk yeteneğiyle tanıdığımız Melis Sezen’in Scorp uygulamasının kurucularından olduğu öğrenildi.

Sosyal medyada başlayan “İlk … şokunuz” akımı, bu sefer oyuncuları konu aldı. Bir X kullanıcısı “İlk oyuncu şokunuz neydi” tweetini paylaşınca etkileşimler de havada uçuştu. Herkes oyunculara dair duyduklarında şaşırdıkları bilgileri paylaşırken söz Melis Sezen’e geldi. 

Bir kullanıcı Melis Sezen’in Scorp uygulamasının kurucularından olduğu bilgisini aşamadığını dile getirdi. Koç Üniversitesi’nde lisans eğitimini tamamlayan Sezen, üniversite yıllarındaki başarılarıyla sıkça gündeme geliyor. Bir dönemler dansçı kimliğiyle övgüleri toplamıştı, şimdiyse yine o yıllarda imza attığı Scorp uygulamasıyla anıldı.

Oyuncunun bu konuya dair Vatan’a verdiği röportajını da şöyle bırakalım… 👇

“Üniversiteye girdiğim ilk yıl Koç Üniversitesi ve diğer üniversitelerde de küçük küçük Scorp grupları kurmaya başladık. Beta sürümünü çıkardığımızda içeriği zenginleştirdik ve Appstore’a çıkardık. Burdan sonra Scorp zaten aldı başını gitti. İnsanlar arasında videolu bir iletişim platformu sağlanmış oldu ve Türkiye’den de bir sosyal platform çıkabileceğini gösterdik. Deha’nın nereden çıkacağı belli olmaz! Türkiye’yi de hafife almamamız gerek.”

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
TV Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği siz okuyucularımıza aktarıyorum.
