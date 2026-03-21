Halef Dizisinde Yıldız’ın Annesi Geliyor: Hikayede Yeni Bir Kapı Aralanacak!

Halef Dizisinde Yıldız’ın Annesi Geliyor: Hikayede Yeni Bir Kapı Aralanacak!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
21.03.2026 - 09:39

NOW ekranlarında yayınlanan Halef: Köklerin Çağrısı dizisi yeni gelişmelerle gündemde kalmaya devam ediyor. Perşembe akşamları izleyiciyle buluşan yapım güçlü hikayesiyle dikkat çekerken dizinin oyuncu kadrosu zaman zaman yeni karakterlerle genişliyor. Son olarak diziye önemli bir karakterin daha dahil olacağını Birsen Altuntaş aktardı. Yıldız karakterinin geçmişine dair yeni bir kapı açılacak. Gelin detaylara geçelim…

Kaynak: Birsen Altuntaş

Halef: Köklerin Çağrısı dizisi yayınlandığı günden bu yana ilgiyle takip edilen dizilerden.

Halef: Köklerin Çağrısı dizisi yayınlandığı günden bu yana ilgiyle takip edilen dizilerden.

NOW ekranlarında izleyiciyle buluşan yapım perşembe akşamları dikkat çeken projeler arasında yer alıyor. Reytinglerde güzel sonuçlar elde eden yapım perşembe akşamları ilk üçte olmayı başarıyor. Başrolleri İlhan Şen, Biran Damla Yılmaz ve Aybüke Pusat’ın paylaştığı dizi aşiret temalı hikayesiyle seyirciyi ekran başına toplamayı başarıyor.

Şimdiyse Yıldız karakteri için yeni bir gelişme yaşandı, hikayede artık annesi de olacak.

Şimdiyse Yıldız karakteri için yeni bir gelişme yaşandı, hikayede artık annesi de olacak.

Birsen Altuntaş’ın haberine göre yeni karakter güçlü bir profile sahip olacak. Eğitimli ve kendine güvenen bir kadın olarak hikayeye dahil olacak.

Yapım ekibi bu rol için oyuncu arayışını sürdürüyor. Görüşmelerin devam ettiği öğrenildi. Henüz netleşmiş bir isim yok.

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
TV Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği siz okuyucularımıza aktarıyorum.
