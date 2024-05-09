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Ünlü İsimlerin Ayak Numaralarını Bilebilecek misin? İmkansız Görev!

Ünlü İsimlerin Ayak Numaralarını Bilebilecek misin? İmkansız Görev!

GNS
GNS - Onedio Editörü
09.05.2024 - 17:46

Ünlüler hakkında aklımıza bazen ilginç sorular takılabiliyor. Boyları, kiloları, burçları... Derken bazıları da ayak numaralarını merak ediyor. Peki sen ünlülerin ayak numaralarını doğru tahmin edebilecek misin? Hadi teste!

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1. Ayça Ayşin Turan

1. Ayça Ayşin Turan

2. Aslı Enver

2. Aslı Enver

3. Aras Bulut İynemli

3. Aras Bulut İynemli

4. Beren Saat

4. Beren Saat

5. Defne Samyeli

5. Defne Samyeli
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6. Kıvanç Tatlıtuğ

6. Kıvanç Tatlıtuğ

7. Demet Evgar

7. Demet Evgar

8. Mine Tugay

8. Mine Tugay

9. Afra Saraçoğlu

9. Afra Saraçoğlu

10. Sıla Türkoğlu

10. Sıla Türkoğlu
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11. Sertab Erener

11. Sertab Erener

12. Fahriye Evcen

12. Fahriye Evcen

13. Burak Övçivit

13. Burak Övçivit

14. Hande Erçel

14. Hande Erçel

15. Kenan İmirzalıoğlu

15. Kenan İmirzalıoğlu
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16. Pınar Deniz

16. Pınar Deniz

17. Müjde Uzman

17. Müjde Uzman

18. Serenay Sarıkaya

18. Serenay Sarıkaya
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