Ünlü İsimlerin Ayak Numaralarını Bilebilecek misin? İmkansız Görev!
Ünlü İsimlerin Ayak Numaralarını Bilebilecek misin? İmkansız Görev!
Ünlüler hakkında aklımıza bazen ilginç sorular takılabiliyor. Boyları, kiloları, burçları... Derken bazıları da ayak numaralarını merak ediyor. Peki sen ünlülerin ayak numaralarını doğru tahmin edebilecek misin? Hadi teste!
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1. Ayça Ayşin Turan
2. Aslı Enver
3. Aras Bulut İynemli
4. Beren Saat
5. Defne Samyeli
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6. Kıvanç Tatlıtuğ
7. Demet Evgar
8. Mine Tugay
9. Afra Saraçoğlu
10. Sıla Türkoğlu
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11. Sertab Erener
12. Fahriye Evcen
13. Burak Övçivit
14. Hande Erçel
15. Kenan İmirzalıoğlu
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16. Pınar Deniz
17. Müjde Uzman
18. Serenay Sarıkaya
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