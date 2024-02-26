Ünlü İklim Bilimciden Korkutan Açıklama: "Yıllar Sonra İlk Kez Yaşanacak!"
Ünlü İklim Bilimciden Korkutan Açıklama: "Yıllar Sonra İlk Kez Yaşanacak!"
Kaynak: https://www.posta.com.tr/gundem/uzman...
Posta gazetesine konuşan İklim Bilimci Dr. Okan Bozyurt, dünyanın iklim açısından bilinmez bir bölgeye girdiğini belirtti ve uyarılarda bulundu. Bozyurt'un açıklamaları kamuoyunda şok etkisi yarattı.
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Her kış genellikle bu günlerde tüm ülke karla kaplanırken, bu yıl sadece yüksek bölgelerde kar yağışı görüldü.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının süreceğini duyurdu. MGM'nin 5 günlük hava tahmini raporuna göre, sıcaklık batı bölgelerden başlayarak artacak ve mevsim normallerinin üzerinde seyredecek, açıklaması yapıldı.
Afyon Kocatepe Üniversitesi'nden İklim Bilimci Dr. Okan Bozyurt, Posta.com.tr'ye yaptığı açıklamada, bu yılın bir iklim krizi yılı olduğunu belirtti.
Dr. Bozyurt, "2023 yılının yüzey sıcaklığı, normallerin çok üzerinde bir değerdi ve 1880'lerden bu yana ölçülen en sıcak yıl oldu" dedi.
Dr. Bozyurt, bu sıcaklık rekorunun, küresel ısınma ve hala devam eden El Nino'nun birleşmesi sonucu oluştuğunu belirtti.
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"Bu yıl sadece ülkemizin doğusundaki yüksek bölgelerde kar görüldü. El Nino yılları genellikle yağışlı geçer, kar olmasa bile yağış eksikliği yaşanmaz" diyerek, yakın gelecekte bir kuraklık tehlikesinin olmadığını vurguladı.
Ayrıca, bu kış mevsimindeki hava durumu modellerinin beklenmedik sonuçlar verdiğini belirtti. "Bu yıl modeller bizi çok şaşırttı. Beklenen hava dalgaları yön değiştirdi. Mart ayının ortasında sert hava geçişleri yaşayabiliriz" dedi.
"İklim artık normallerinin dışına çıktı. Dünya, iklim açısından bilinmeyen bir bölgeye girdi" diyen Bozyurt, mart ve nisan aylarının mevsim normallerinin üzerinde geçeceğini belirtti.
2024 yazı için tahminlerini paylaşan Bozyurt, "Geçen yıldan daha sıcak, aşırı sıcaklıkların yaşanacağı bir yaz mevsimi bekliyorum" diye de ekledi.
Bozyurt, bu yıl kış mevsiminde hayvanların kış uykusuna yatmakta zorlandığını belirtti. "Ocak ayında bile arıları görebiliyordum. Bu yıl bal hasadında sorunlar yaşanabilir. Tarım ürünlerinde de benzer sorunlar yaşanması kaçınılmaz görünüyor" dedi.
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Bozyurt, önümüzdeki yıllarda iklim krizinin kapıda olduğunu belirtti ve "Bunlar daha başlangıç. 2100 yılına kadar sıcaklıkların artacağına dair kanıtlar var. Adana ve Mersin'de görülen subtropikal iklim, Türkiye'nin orta bölgelerinde de görülebilir. Sıcaklıkların artması ile denizlerde görülen balon balığı ve aslan balığı istilası, karada da görülebilir" dedi.
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