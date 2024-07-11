Ünlü Bir Yemek Olsan Hangisi Olurdun?
Ünlü Bir Yemek Olsan Hangisi Olurdun?
Yemek yemek en büyük zevklerden biri malum. Peki hangi yemek sana benziyor? Karakterine özel hangi ünlü yemeğin sana benzediğini söylüyoruz!
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1. Bir arkadaşınla dışarıda yemek yiyorsunuz. Bunlardan hangisini sipariş edersin?
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2. Tatillerde en çok hangi aktiviteyi yapmayı seversin?
3. Bir partiye davet edildin. Nasıl vakit geçirirsin?
4. Bu hayvanlardan hangisi seni tanımlıyor?
5. Bir sorunla karşılaştığında nasıl bir yaklaşım sergilersin?
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