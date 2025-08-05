Üniversite Harçlığını Yönetme Tarzına Göre Finansal Kimliğin Ne?
Üniversite... Herkesin kendi ayakları üstünde durma hayalleriyle çıktığı ama çoğu zaman bu ay da babama mesaj atmam gerekecek galiba cümlesiyle sonlanan yolculuk. Kantinde sabah çayı, öğlen dürümü, akşam kampüs otomatından gelen hüzünlü bir sıcak çikolata. Gün sonunda ise cüzdanda yankılanan sessizlik.
Harçlıkların mucize gibi geldiği, sonra nereye gittiğini bile anlayamadan yok olduğu bir çağ bu. Kimimiz harçlığı ilk gün patlatırken, kimimiz her harcama öncesi “buna gerçekten ihtiyacım var mı?” diye düşünen tasarruf dâhileriyiz. Peki sen hangisisin?
Bu testle, para harcama alışkanlıklarını analiz edeceğiz ve finansal karakterini açığa çıkaracağız. Eğer ki üniversite dönemini geride bırakmış ve iş yaşamına giriş yapmışsan, eskiyi hatırlamaktan zarar gelmez diye düşüyoruz. Geçmişi yad edelim.
Peki Cüzdanın mı seni yönetiyor, yoksa sen mi cüzdanını? Hadi başlayalım!
1. İlk olarak cinsiyetini öğrenerek işe başlayalım.
2. Şimdi de yaşını öğrenebilir miyiz?
3. Öncelikle banka hesabına para yattığında ilk yaptığın şey ne olur?
4. Peki para biriktirmenin en iyi yolu nedir? sorusuna cevabın ne olur?
5. Harcamalarını düzenli olarak takip ettiğin bir uygulama kullanıyor musun?
6. Diyelim ki hediye alman gereken biri var ama bütçen sınırlı. Ne yaparsın?
7. Kampüste ücretsiz yemek dağıtılıyor ve senin de haberin oldu. İlk tepkin ne olur?
8. Sırf sosyal ortama ayak uydurmak için harcama yaptığın oluyor mu?
9. Peki ay sonu yaklaştı ve hiç paran kalmadı. Ailenden fazla harçlık isteyeceksen nasıl bir yol izlersin?
10. Dışarıda otururken “bir kahve içmeden kalkamam” diyenlerden misin?
11. Ek gelir elde etmek için freelance ya da part-time işler araştırdığın oldu mu?
12. Son olarak ay sonunda cebinde 200 TL kalmışsa ne yaparsın?
Benim için harçlık, yaşamak için harcanır!
Harçlığımla hem yaşıyorum, hem biriktiriyorum!
Ben harçlığı harcamam, yönlendiririm!
Her ay senin için yeni bir mücadele. İsmi de, ay sonuna kadar hayatta kalmak!
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