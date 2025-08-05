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Üniversite Harçlığını Yönetme Tarzına Göre Finansal Kimliğin Ne?

etiket Üniversite Harçlığını Yönetme Tarzına Göre Finansal Kimliğin Ne?

Mert Şenoğul
Mert Şenoğul - Onedio Üyesi
05.08.2025 - 17:01

Üniversite... Herkesin kendi ayakları üstünde durma hayalleriyle çıktığı ama çoğu zaman bu ay da babama mesaj atmam gerekecek galiba cümlesiyle sonlanan yolculuk. Kantinde sabah çayı, öğlen dürümü, akşam kampüs otomatından gelen hüzünlü bir sıcak çikolata. Gün sonunda ise cüzdanda yankılanan sessizlik.

Harçlıkların mucize gibi geldiği, sonra nereye gittiğini bile anlayamadan yok olduğu bir çağ bu. Kimimiz harçlığı ilk gün patlatırken, kimimiz her harcama öncesi “buna gerçekten ihtiyacım var mı?” diye düşünen tasarruf dâhileriyiz. Peki sen hangisisin?

Bu testle, para harcama alışkanlıklarını analiz edeceğiz ve finansal karakterini açığa çıkaracağız. Eğer ki üniversite dönemini geride bırakmış ve iş yaşamına giriş yapmışsan, eskiyi hatırlamaktan zarar gelmez diye düşüyoruz. Geçmişi yad edelim. 

Peki Cüzdanın mı seni yönetiyor, yoksa sen mi cüzdanını? Hadi başlayalım!

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1. İlk olarak cinsiyetini öğrenerek işe başlayalım.

2. Şimdi de yaşını öğrenebilir miyiz?

3. Öncelikle banka hesabına para yattığında ilk yaptığın şey ne olur?

4. Peki para biriktirmenin en iyi yolu nedir? sorusuna cevabın ne olur?

5. Harcamalarını düzenli olarak takip ettiğin bir uygulama kullanıyor musun?

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6. Diyelim ki hediye alman gereken biri var ama bütçen sınırlı. Ne yaparsın?

7. Kampüste ücretsiz yemek dağıtılıyor ve senin de haberin oldu. İlk tepkin ne olur?

8. Sırf sosyal ortama ayak uydurmak için harcama yaptığın oluyor mu?

9. Peki ay sonu yaklaştı ve hiç paran kalmadı. Ailenden fazla harçlık isteyeceksen nasıl bir yol izlersin?

10. Dışarıda otururken “bir kahve içmeden kalkamam” diyenlerden misin?

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11. Ek gelir elde etmek için freelance ya da part-time işler araştırdığın oldu mu?

12. Son olarak ay sonunda cebinde 200 TL kalmışsa ne yaparsın?

Benim için harçlık, yaşamak için harcanır!

Senin için para, bir amaç değil bir araç. Eğlenmek ve anı yaşamak senin mottoların arasında. Finansal kararlarını içgüdüsel olarak veriyorsun, çünkü sen rakamlarla değil hislerinle hareket ediyorsun. 

Haftalık bütçen senin için bir öneri, kredi kartı limitin ise bir oyun alanı gibi. Ancak bu dans bazen seni fazlasıyla yorabilir. Ay sonları geldiğinde bu kadarını nasıl harcadım diye kendini sorguladığın çok olmuştur. Bu karakterinde büyüleyici bir özgürlük var ama biraz planlama eklesen, finansal olarak da çok daha güçlü bir versiyonuna dönüşebilirsin. 

Kısacası sen canının istediğini yapıyorsun, özgürce yaşıyorsun ama bu da biraz savruk bir sen ortaya çıkartıyor.

Harçlığımla hem yaşıyorum, hem biriktiriyorum!

Sen para konusunda denge ustasısın. Harcamaların planlı ama çokta sıkıcı olduğu söylenemez. Kendine küçük ödüller vermeyi, sevdiklerinle güzel zamanlar geçirmeyi seviyorsun ama bunu kontrolü kaybetmeden başarıyorsun.

Kontrolü çok fazla kaybetmeden kendini şımartmaktan zarar gelmez düşüncesiyle ilerliyorsun. Acil durumlar için bir B planın var ve harcamalarının çoğu seni mutlu ediyor. Finansal kararlarını verirken kendini tanıyor, hem bugünü hem de geleceği göz önünde bulunduruyorsun. 

Biraz daha birikim odaklı olursan, sadece bu ay değil önümüzdeki yıllar için de harika bir finansal yapı kurabilirsin. Senin için ekonomi bir dert değil, beceri.

Ben harçlığı harcamam, yönlendiririm!

Senin finansal zekân, yaşına göre oldukça gelişmiş. Harçlığını aldıktan sonra ilk işin, ne kadarını nereye harcayacağını belirlemek. Ailenden gelen parayı boşa harcamak seni rahatsız eder. İndirimleri kovalar, fırsatları değerlendirmeyi bilirsin. Para senin için sadece harcanacak bir şey değil; bir araç, bir plan ve bir araçtır. 

Kimi zaman çevrendekilerden abartıyorsun gibi tepkiler gelse de, ileride en rahat sen olacaksın. Finansal kimliğin, yatırım yapmaya açık, araştıran, karşılaştıran ve planlayan bir karakter. Uzun vadede seni rahat bir hayat, hatta kendi girişimin bile bekliyor olabilir. Kampüste olman seni durdurmuyor; senin için para, her gün öğrenilecek yeni bir strateji demek.

Her ay senin için yeni bir mücadele. İsmi de, ay sonuna kadar hayatta kalmak!

Sen gerçek bir hayatta kalma ustasısın. Harçlık hemen bitse de, nereden neyi bulacağını, kimden destek isteyeceğini, nasıl tasarruf edileceğini bir şekilde öğrenmişsin. 

Bütçe yapmayı deniyorsun ama genelde planlar hayatın akışına yeniliyor. Harcama alışkanlıkların çok değişken; bir ay iyi gidiyorsun, diğer ay tamamen kontrolsüz olabiliyorsun. Finansal okuryazarlığın gelişmeye açık, aynı zamanda da bunun farkındasın ve öğrenmeye isteklisin. Belki bu test bile senin için bir farkındalık adımıdır. Küçük notlar alarak, düzenli takip yaparak ve harcamalarını gözlemleyerek kendini yeniden şekillendirebilirsin. Bize göre senin finansal kimliğin: dayanıklı ama dönüşmeye açık.

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Mert Şenoğul
Mert Şenoğul
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