Üniversite Harçlığını Yönetme Tarzına Göre Finansal Kimliğin Ne?

Üniversite... Herkesin kendi ayakları üstünde durma hayalleriyle çıktığı ama çoğu zaman bu ay da babama mesaj atmam gerekecek galiba cümlesiyle sonlanan yolculuk. Kantinde sabah çayı, öğlen dürümü, akşam kampüs otomatından gelen hüzünlü bir sıcak çikolata. Gün sonunda ise cüzdanda yankılanan sessizlik.

Harçlıkların mucize gibi geldiği, sonra nereye gittiğini bile anlayamadan yok olduğu bir çağ bu. Kimimiz harçlığı ilk gün patlatırken, kimimiz her harcama öncesi “buna gerçekten ihtiyacım var mı?” diye düşünen tasarruf dâhileriyiz. Peki sen hangisisin?

Bu testle, para harcama alışkanlıklarını analiz edeceğiz ve finansal karakterini açığa çıkaracağız. Eğer ki üniversite dönemini geride bırakmış ve iş yaşamına giriş yapmışsan, eskiyi hatırlamaktan zarar gelmez diye düşüyoruz. Geçmişi yad edelim.

Peki Cüzdanın mı seni yönetiyor, yoksa sen mi cüzdanını? Hadi başlayalım!