Ümit Özdağ: “Ekrem İmamoğlu’nun Türkiye İçin Ciddi Bir Tehlike, Tehdit Olarak Görüyorum”
Ümit Özdağ: “Ekrem İmamoğlu’nun Türkiye İçin Ciddi Bir Tehlike, Tehdit Olarak Görüyorum”
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında yaptığı açıklamada “Ben Ekrem İmamoğlu’nun Türkiye için ciddi bir tehlike, tehdit olarak görüyorum” dedi.
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Halil İbrahim Göker’in programına konuk oldu.
Ekrem İmamoğlu hakkında açıklamalarda bulunan Özdağ “Ben Ekrem İmamoğlu’nun Türkiye için ciddi bir tehlike, tehdit olarak görüyorum” dedi.
İşte Ümit Özdağ’ın açıklamaları:
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