Asgari Ücret, Emekli Maaşı ve Memur Maaşında Tarihi Değişiklik: Gerçekleşen Değil Hedeflenen Enflasyon Zammı!

Ekonomist Şenol Babuşcu, gündem yaratan iddiasında Ekonomist Şenol Babuşcu, gündem yaratan iddiasında “Seçimden sonra yapılacak yasal düzenlemelerle memur, emekli, işçi maaş artışları ve asgari ücret gelecek dönemin hedef enflasyonuna göre belirlenecek” dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de geçtiğimiz dönemde memur ve emekli maaşı ile asgari ücret zammının gerçekleşen değil, hedef enflasyona göre yapılacağını duyurmuştu ancak Ocak 2024’te bu uygulama es geçilmişti.