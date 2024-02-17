Asgari Ücret, Emekli Maaşı ve Memur Maaşında Tarihi Değişiklik: Gerçekleşen Değil Hedeflenen Enflasyon Zammı!
Asgari Ücret, Emekli Maaşı ve Memur Maaşında Tarihi Değişiklik: Gerçekleşen Değil Hedeflenen Enflasyon Zammı!
Kaynak: https://finans.mynet.com/haber/detay/...
Ekonomist Şenol Babuşcu, gündem yaratan iddiasında Ekonomist Şenol Babuşcu, gündem yaratan iddiasında “Seçimden sonra yapılacak yasal düzenlemelerle memur, emekli, işçi maaş artışları ve asgari ücret gelecek dönemin hedef enflasyonuna göre belirlenecek” dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de geçtiğimiz dönemde memur ve emekli maaşı ile asgari ücret zammının gerçekleşen değil, hedef enflasyona göre yapılacağını duyurmuştu ancak Ocak 2024’te bu uygulama es geçilmişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Ocak 2024 yılı için asgari ücret, emekli maaşı ve memur maaşı zammı oranları belli olmuştu. Yüzde 49’luk artış tüm kesimlere yansıtıldı.
Zamlı maaşlar hesaplara geçti. Ancak yeterli bulunmayan maaş artışları için milyonlarca kişi şimdiden Temmuz zammı hesabı yapmaya başladı.
Memur ve emekli Temmuz ayında açıklanacak Haziran enflasyonu sonrasında yılın ikinci yarısındaki zamlı maaşlarını öğrenecekler.
Asgari ücret zammı için bu yıl bir kez artış yapılacağı resmi ağızlardan açıklansa da beklenti en düşük işçi maaşlarına da bir ara zam yapılması yönünde. Ancak bu konu henüz iddiadan ileriye gitmedi.
Ancak maaş hesaplaması için geçtiğimiz dönem Mehmet Şimşek’in söylediği sözler bir kez daha gündem oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ücret artışlarının hedef enflasyona göre yapılacağını açıklamıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Şimşek konuya ilişkin, “Ama çalışanlar, hiçbir şekilde enflasyona ezdirilmeyecek. Dar gelirli kesimlerin alım gücünün kalıcı bir şekilde artırılmasının bir tek yolu var. O da enflasyonu düşük tek hanelere indirmekle olur" ifadelerini kullandı.
Mynet'te yer alan habere göre; Konuya ilişkin konuşan Ekonomist Şenol Babuşcu yeni düzenleme için tarih de vererek bir paylaşımda bulundu.
Babuşcu, “Seçimden sonra yapılacak yasal düzenlemelerle memur, emekli, işçi maaş artışları ve asgari ücret gelecek dönemin hedef enflasyonuna göre belirlenecek” dedi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda