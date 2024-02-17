Ticaret Bakanı Duyurdu: Banka Kartlarında Akaryakıt Harcamaları da Dahil 'Komisyon Oranı' Düşürüldü!
Ticaret Bakanı Duyurdu: Banka Kartlarında Akaryakıt Harcamaları da Dahil 'Komisyon Oranı' Düşürüldü!
Ticaret Bakanı Ömer Bolat kredi ve banka kartı komisyon oranlarıyla ilgili dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası’nda düzenlenen ‘STK İstişare Toplantısı’na katılan Bakan Bolat, kredi kartı ve banka kartı komisyon oranında düşüş açıkladı. Akaryakıt istasyonlarında geçerli olacak yeni komisyon oranları belli oldu. Peki, hangi bankların banka kartı komisyon oranı düştü?
İşte, detaylar...
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Kredi kartlarına sınırlama bekleniyordu, komisyon oranları düşürüldü!
Kamu Bankası müdürleri karar aldı: banka kartındaki komisyon oranı yüzde 2,39'a düşürüldü.
İşte, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın o açıklaması
Bakan Bolat, yeşil pasaporta ilişkin çalışmaların da gündemde olduğunu açıkladı.
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