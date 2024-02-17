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Ticaret Bakanı Duyurdu: Banka Kartlarında Akaryakıt Harcamaları da Dahil 'Komisyon Oranı' Düşürüldü!

Ticaret Bakanı Duyurdu: Banka Kartlarında Akaryakıt Harcamaları da Dahil 'Komisyon Oranı' Düşürüldü!

Kredi Kartı
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
17.02.2024 - 10:18 Son Güncelleme: 17.02.2024 - 10:34

Ticaret Bakanı Ömer Bolat kredi ve banka kartı komisyon oranlarıyla ilgili dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası’nda düzenlenen ‘STK İstişare Toplantısı’na katılan Bakan Bolat, kredi kartı ve banka kartı komisyon oranında düşüş açıkladı. Akaryakıt istasyonlarında geçerli olacak yeni komisyon oranları belli oldu. Peki, hangi bankların banka kartı komisyon oranı düştü?

İşte, detaylar...

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Kredi kartlarına sınırlama bekleniyordu, komisyon oranları düşürüldü!

Kredi kartlarına sınırlama bekleniyordu, komisyon oranları düşürüldü!

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen 'STK İstişare Toplantısı'na katıldı. ATSO Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya, Antalya Valisi Hulusi Şahin, ATSO Başkanı Ali Bahar ve STK temsilcileri katıldı. Toplantıda sektörel sorunlar ve çözüm önerileri konuşuldu. 

Son günlerde sık sık gündeme gelen artan kredi kartı harcamaları burada da gündeme geldi. Toplantının ardından kredi ve banka kartlarının komisyon oranlarına ilişkin önemli gelişmeler Bakan Bolat tarafından duyuruldu.

Kamu Bankası müdürleri karar aldı: banka kartındaki komisyon oranı yüzde 2,39'a düşürüldü.

Kamu Bankası müdürleri karar aldı: banka kartındaki komisyon oranı yüzde 2,39'a düşürüldü.

Türkiye'nin üç kamu bankası müdürleri tarafından alınan karar Ziraat Bankası Genel Müdürü tarafından Bakan Bolat'a bildirildi. Buna göre, 

  • Banka kartındaki komisyon oranı yüzde 2,39'a düşürüldü aylık taksit olarak. 

  • Akaryakıt istasyonlarında ise bu oran yüzde 2,25 olarak belirlendi. 

  • Banka kartlarında, post makinelerindeki aylık ücretlendirmeye de yüzde 50 oranında indirim yapıldı.

İşte, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın o açıklaması

İşte, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın o açıklaması

'5 Ocak'ta Bankalar Birliği'yle toplantı yaptık. Onların istekleri oldu. Biz de karşı istekte bulunduk. Ve dedik ki, bu banka kartlarındaki komisyon oranlarını düşürün, akaryakıt alanındaki komisyon oranını düşürün diye. Şimdi üç kamu bankası, Ziraat Bankası Genel Müdürümüz bize bildirdi, bir karar aldılar. 

Banka kartındaki komisyon oranını yüzde 2,39’a düşürdüler aylık taksit olarak. Akaryakıt istasyonlarında da yüzde 2,25’e düşürdüler. Banka kartlarında, post makinelerindeki aylık ücretlendirmeyi de yüzde 50 indirim yaptılar. Hayırlı uğurlu olsun'

Bakan Bolat, yeşil pasaporta ilişkin çalışmaların da gündemde olduğunu açıkladı.

Bakan Bolat, yeşil pasaporta ilişkin çalışmaların da gündemde olduğunu açıkladı.

Bakanlık tarafından ihracatçılar için yeşil pasaport konusunda çalışmalar yapıldığı bildirildi. Yapılan çalışmalar ise Dışişleri Bakanlığı'na gönderildi.

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