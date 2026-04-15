Uluslararası Ankara Marka Buluşmaları 5. Kez Kapılarını Açıyor: Marka Yapan Zekalar, Yapay Zeka ile Buluşuyor

Onedio Content - Onedio Editörü
15.04.2026 - 17:07

Ankara Ticaret Odası (ATO) tarafından gelenekselleşen Uluslararası Ankara Marka Buluşmaları, bu yıl beşinci kez iş dünyasını, marka liderlerini ve yaratıcı zihinleri bir araya getirmeye hazırlanıyor. 24–25 Nisan 2026 tarihlerinde ATO Congresium’da gerçekleştirilecek etkinlik, bu yıl “Marka Yapan Zekalar, Yapay Zeka ile Buluşuyor” mottosuyla düzenlenecek.

2026 yılı, markalar için yeni bir kırılma anını işaret ediyor. Verinin hızlandırdığı ancak anlamın belirleyici olduğu bu yeni dönemde, markalaşma yalnızca görünürlük değil; deneyim, etkileşim ve değer üretimi ekseninde yeniden tanımlanıyor.

Ankara: Fikir Ekosisteminin Başkenti

Türkiye’nin AR-GE harcamalarının %20’sine ev sahipliği yapan Ankara, 4.500’ün üzerindeki tescilli markasıyla ülkenin en güçlü marka merkezlerinden biri konumunda. Bu güçlü altyapı, Ankara’yı yalnızca ekonomik değil; aynı zamanda vizyoner ve sürdürülebilir markalaşmanın da merkezi haline getiriyor.

Yapay Zeka ile Yeni Bir Marka Paradigması

Uluslararası Ankara Marka Buluşmaları’nın bu yılki teması, insan zekası ile yapay zekanın kesişim noktasına odaklanarak BRAIND CONFERENCE adı altında gerçekleştiriliyor. Türkiye’de yapay zekaya duyulan ilginin %72 ile dünya ortalamasının oldukça üzerinde olması, bu alandaki potansiyelin gücünü ortaya koyuyor. Markaların yapay zekayı benimseme ve inovatif uygulamalar geliştirme konusundaki bu yüksek adaptasyonu, etkinliğin ana tartışma eksenini oluşturuyor.

Uluslararası Ankara Marka Buluşmaları, bu yıl da katılımcılarına yalnızca içerik değil; ilham, iş birliği ve dönüşüm fırsatları sunmayı hedefliyor. “Yapan zeka” ile “yapay zeka”yı aynı platformda buluşturan etkinlik, markaların geleceğini şekillendirecek yeni bakış açılarına ev sahipliği yapacak.

Detaylı bilgi ve katılım için: www.markabulusmalari.com.tr

