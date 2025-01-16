onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Uçak Boşken Çektiği Dans Videosuyla Viral Olan Kabin Memuru İşinden Oldu

Uçak Boşken Çektiği Dans Videosuyla Viral Olan Kabin Memuru İşinden Oldu

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
16.01.2025 - 14:50

Kabin memurlarının uyması gereken katı kurallar var. Bu kurallar çalıştıkları şirketlere göre değişse de hiçbir şirketin affetmeyeceği bazı durumlar var. Alaska Airlines'da çalışan Kaliforniyalı bir kabin memuru, geçtiğimiz günlerde boş uçağın içinde çektiği TikTok videosuyla viral oldu. Nelle Diala isimli kabin memuru, işinden 'hayalimdeki iş' diyerek bahsetse de çektiği videonun ardından işinden oldu.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kabin memurlarının uymak zorunda olduğu kuralları biliyorsunuzdur.

Kabin memurlarının uymak zorunda olduğu kuralları biliyorsunuzdur.

Her uçuş öncesi uzun bir hazırlık sürecinden geçerler. Giyecekleri kıyafet her zaman temiz, jilet gibi ütülü olmalıdır. Kadınlar makyajlarını belirli kurallara göre yapmalı, saçlarını da yanı şekilde toplamalı. Erkekler de tıraşlarına dikkat etmeli.

Dış görünüşlerinin yanısıra kabin memurlarının hal ve hareketlerine de dikkat etmesi gerekiyor. İşinin kurallarına dikkat etmeyen bir kabin memuru da "hayalimdeki iş" dediği kabin memurluğundan bu yüzden kovuldu.

Dış görünüşlerinin yanısıra kabin memurlarının hal ve hareketlerine de dikkat etmesi gerekiyor. İşinin kurallarına dikkat etmeyen bir kabin memuru da "hayalimdeki iş" dediği kabin memurluğundan bu yüzden kovuldu.

Kaliforniyalı kabin memuru Nelle Diala, uçak henüz boşken bir dans videosu çekti. Dans videosunu TikTok'ta paylaşan o kadının videosu, viral oldu.

Alaska Airlines'da çalışan Diala, iş yerindeki deneme sürecini yeni tamamlamış ve zaferini de yaptığı twerkle kutlamak istemişti. Fakat sonu hiç de hayal ettiği gibi olmadı.

Alaska Airlines'da çalışan Diala, iş yerindeki deneme sürecini yeni tamamlamış ve zaferini de yaptığı twerkle kutlamak istemişti. Fakat sonu hiç de hayal ettiği gibi olmadı.

Viral olan videnun ardından Nelle Diala işinden oldu. Diala, paylaşımında ayrıca 'Bu üniforma sizi kandırmasın, ben sokaklardan geliyorum ve böyle öleceğim' sözlerine de yer vermişti.

"Deneme sürecimin bitişini ve San Francisco’da zor bir çocukluktan sıyrılarak başardıklarımı kutluyordum."

"Deneme sürecimin bitişini ve San Francisco’da zor bir çocukluktan sıyrılarak başardıklarımı kutluyordum."

Kendisini savunmasına fırsat bile verilmediğini söyleyen Diala, 'Deneme sürecimin bitişini ve San Francisco’da zor bir çocukluktan sıyrılarak başardıklarımı kutluyordum. Birçok insanın sektörümüzde anlayabileceği bir durumdu. Ancak bu kötü kararın hayalimdeki işime mal olacağını düşünmemiştim.' ifadelerini kullandı. 

Diala, daha sonra söz konusu twerk videosunu tekrar paylaşıp 'Artık kendin bile olamıyorsun, dünya çok hassas. İşten önce biraz twerk yapmanın nesi yanlış? İnsanlar sanki bunu daha önce hiç yapmamış gibi davranıyor' dedi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın