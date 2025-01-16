Uçak Boşken Çektiği Dans Videosuyla Viral Olan Kabin Memuru İşinden Oldu

Kendisini savunmasına fırsat bile verilmediğini söyleyen Diala, 'Deneme sürecimin bitişini ve San Francisco’da zor bir çocukluktan sıyrılarak başardıklarımı kutluyordum. Birçok insanın sektörümüzde anlayabileceği bir durumdu. Ancak bu kötü kararın hayalimdeki işime mal olacağını düşünmemiştim.' ifadelerini kullandı.

Diala, daha sonra söz konusu twerk videosunu tekrar paylaşıp 'Artık kendin bile olamıyorsun, dünya çok hassas. İşten önce biraz twerk yapmanın nesi yanlış? İnsanlar sanki bunu daha önce hiç yapmamış gibi davranıyor' dedi.