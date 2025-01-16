Uçak Boşken Çektiği Dans Videosuyla Viral Olan Kabin Memuru İşinden Oldu
Uçak Boşken Çektiği Dans Videosuyla Viral Olan Kabin Memuru İşinden Oldu
Kabin memurlarının uyması gereken katı kurallar var. Bu kurallar çalıştıkları şirketlere göre değişse de hiçbir şirketin affetmeyeceği bazı durumlar var. Alaska Airlines'da çalışan Kaliforniyalı bir kabin memuru, geçtiğimiz günlerde boş uçağın içinde çektiği TikTok videosuyla viral oldu. Nelle Diala isimli kabin memuru, işinden 'hayalimdeki iş' diyerek bahsetse de çektiği videonun ardından işinden oldu.
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Kabin memurlarının uymak zorunda olduğu kuralları biliyorsunuzdur.
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Dış görünüşlerinin yanısıra kabin memurlarının hal ve hareketlerine de dikkat etmesi gerekiyor. İşinin kurallarına dikkat etmeyen bir kabin memuru da "hayalimdeki iş" dediği kabin memurluğundan bu yüzden kovuldu.
Alaska Airlines'da çalışan Diala, iş yerindeki deneme sürecini yeni tamamlamış ve zaferini de yaptığı twerkle kutlamak istemişti. Fakat sonu hiç de hayal ettiği gibi olmadı.
"Deneme sürecimin bitişini ve San Francisco’da zor bir çocukluktan sıyrılarak başardıklarımı kutluyordum."
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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