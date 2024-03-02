TYT’de Tüm Soruları Yetiştirmek İçin Edinmen Gereken 10 Alışkanlık

Eğer ki karşına çıkan soruda zorlandıysan ve çözemeyecek gibi hissediyorsan o soruya o an daha fazla akıl yürütmeyi bırak, diğer soruya geç. Böylece hızlı bir şekilde kolay soruları bitirir ve geriye dönüp zor sorulara bakarsın.