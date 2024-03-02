TYT’de Tüm Soruları Yetiştirmek İçin Edinmen Gereken 10 Alışkanlık
TYT’de Tüm Soruları Yetiştirmek İçin Edinmen Gereken 10 Alışkanlık
Üniversite sınavında büyük bir heyecan yaşamak normaldir. Ama bu heyecanın sınavı yetiştirememenize sebep olmasını istemezsiniz! Bu nedenle TYT'de aşağıda vereceğimiz önerileri uygulayabilirsiniz.
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1. Her soru için bir zaman belirle ve buna uymaya çalış.
2. Sınavda umutsuzluğa düşmemek için öncelikli olarak kolay sorulara odaklan.
3. Sakinleşmek için birkaç dakika dur ve nefes al.
4. Ama sakinleşme anını uzatarak uykunu getirmemeye dikkat et.
5. Soru sıralamasını tamamen kendine göre planla.
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6. Optiği işaretlemeyi en sona bırakma.
7. Vaktin kalırsa hızlıca kaydırma yaptın mı diye cevapları kontrol et.
8. Dışarıdaki veya sınav salonundaki gürültülere kulağını tıka.
9. Sadece seslere değil, geri kalan her şeye karşı dikkatini tamamen sınava ver.
10. Son olarak, sınav boyunca pozitif kalmaya odaklan!
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