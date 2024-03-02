Görüş Bildir
Haberler
Eğitim
YKS
TYT
TYT’de Tüm Soruları Yetiştirmek İçin Edinmen Gereken 10 Alışkanlık

etiket TYT’de Tüm Soruları Yetiştirmek İçin Edinmen Gereken 10 Alışkanlık

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
02.03.2024 - 12:02

Üniversite sınavında büyük bir heyecan yaşamak normaldir. Ama bu heyecanın sınavı yetiştirememenize sebep olmasını istemezsiniz! Bu nedenle TYT'de aşağıda vereceğimiz önerileri uygulayabilirsiniz.

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. Her soru için bir zaman belirle ve buna uymaya çalış.

Elbette ki beklenenden daha fazla zaman ayırman gereken sorular olacaktır, onları çözerken acele et demiyoruz. Ama genel olarak sorulara ne kadar zaman ayıracağını da hesaplaman işine gelecektir.

2. Sınavda umutsuzluğa düşmemek için öncelikli olarak kolay sorulara odaklan.

Eğer ki karşına çıkan soruda zorlandıysan ve çözemeyecek gibi hissediyorsan o soruya o an daha fazla akıl yürütmeyi bırak, diğer soruya geç. Böylece hızlı bir şekilde kolay soruları bitirir ve geriye dönüp zor sorulara bakarsın.

3. Sakinleşmek için birkaç dakika dur ve nefes al.

Sınav anında heyecana kapılıp her şeyin çorba olmasını istemiyorsan kısa bir süreyi de sakinleşmeye ayırman gerekiyor.

4. Ama sakinleşme anını uzatarak uykunu getirmemeye dikkat et.

data.junkee.com

Sınav anında sakinleşmeye çalışırken bu süreci uzatarak kendi uykunu getirmemeye dikkat etmelisin. Zaten o sırada beynini zorladığın için ekstra yoruluyor olacaksın. Sınavdan çıkınca istediğin kadar uyursun!

5. Soru sıralamasını tamamen kendine göre planla.

İllaki kitapçıkta olduğu şekilde soruları çözmek zorunda değilsin. Hangi konuda daha iyi olduğunu düşünüyorsan oradan başlayarak soruları çöz. Daha kolay gelen sorulara öncelik ver, bu şekilde zaman kazan!

İçeriğin Devamı Aşağıda

6. Optiği işaretlemeyi en sona bırakma.

'Şimdi sınava odaklanayım, en son optiği işaretlerim' gibi bir düşünceye kapılma. Sınav sonunda buna vaktin kalmayabilir. O yüzden soruları çözdükçe optiği de işaretle.

7. Vaktin kalırsa hızlıca kaydırma yaptın mı diye cevapları kontrol et.

Doğru yaptığın bir soruyu sırf kaydırma yüzünden yanlışa döndürmek istemezsin herhalde. Bu yüzden cevapları hızlıca kontrol ederek ilerleyebilirsin.

8. Dışarıdaki veya sınav salonundaki gürültülere kulağını tıka.

İnsanlar sınav salonundan çıkmaya başladığında onları izlemek yerine kağıttan kafanı kaldırmayarak sınavına odaklanmaya devam et. Unutma, sınavın dışında hiçbir şey seni ilgilendirmiyor!

9. Sadece seslere değil, geri kalan her şeye karşı dikkatini tamamen sınava ver.

imgur.com

Soru kitapçığının üzerinde çizimler yapmak, optikte işaretlemeyle uzun zaman harcamak... Bunlardan kesinlikle kaçınman gerekiyor!

10. Son olarak, sınav boyunca pozitif kalmaya odaklan!

Art arda gelen zor sorular modunun düşürebilir, bu çok normaldir. Önemli olan bu zor sorulara rağmen hala sınavdan çalıştığının ve o zamana kadar denemelerde yaptığın kadar yüksek alabileceğine inanmak. Sorulara üzülüp vaktini boşa harcama!

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın