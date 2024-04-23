Twitter (X) Çöktü mü, Neden Açılmıyor? 23 Nisan Twitter (X) Erişim Problemi

Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya uygulamalarından olan Twitter'a (X) erişim problemi yaşanıyor. Türkiye'den bazı kullanıcılar da tweet beğenilerinde ve tweet atmada sorun yaşıyor. Peki Twitter (X) çöktü mü, neden açılmıyor? Twitter (X) uygulaması ne zaman açılacak?

İşte detaylar...