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Twitter (X) Çöktü mü, Neden Açılmıyor? 23 Nisan Twitter (X) Erişim Problemi

Twitter (X) Çöktü mü, Neden Açılmıyor? 23 Nisan Twitter (X) Erişim Problemi

Twitter
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
23.04.2024 - 17:20

Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya uygulamalarından olan Twitter'a (X) erişim problemi yaşanıyor. Türkiye'den bazı kullanıcılar da tweet beğenilerinde ve tweet atmada sorun yaşıyor. Peki Twitter (X) çöktü mü, neden açılmıyor? Twitter (X) uygulaması ne zaman açılacak?

İşte detaylar...

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Twitter (X) Çöktü mü?

Twitter (X) Çöktü mü?

Twitter hesaplarına anlık olarak girmek isteyen bazı kullanıcılar, erişim problemiyle karşılaştı. Ayrıca bazı kullanıcılar da paylaşılan tweetleri görüntüleyemediğini bildirdi.

Twitter'da dünya çapında bir erişim problemi olduğu biliniyor.

Twitter (X) Ne Zaman Düzelecek?

Twitter (X) Ne Zaman Düzelecek?

Downdetector adlı uygulama üzerinden kontrol edildiğinde Twitter kullanıcılarının son 24 saatte erişim problemi yaşadığı görülebiliyor. Ancak henüz sorunun neyden kaynaklandığına dair bir açıklama yapılmadı.

Twitter'ın ise ne zaman erişime açılacağı henüz bilinmiyor.

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