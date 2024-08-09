Twitter Kullanıcısı 20'li Yaşlardaki Hemcinslerine Verdiği Öğütle Tepki Topladı: ''Sizi Seven Erkeğe Yapışın''

Twitter'da bir kullanıcının 20'li yaşlardaki hemcinslerine yönelik verdiği tavsiye, geniş yankı uyandırdı. Kullanıcı, 'Sizi seven erkeğe yapışın' şeklindeki önerisiyle dikkat çekti. Tavsiyesinde, 27 yaşından sonra sevgili bulmanın zorlaşabileceğini ve erkeklerin genellikle 25 yaş altındaki kadınlara ilgi gösterdiğini iddia etti.