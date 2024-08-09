Twitter Kullanıcısı 20'li Yaşlardaki Hemcinslerine Verdiği Öğütle Tepki Topladı: ''Sizi Seven Erkeğe Yapışın''
Twitter Kullanıcısı 20'li Yaşlardaki Hemcinslerine Verdiği Öğütle Tepki Topladı: ''Sizi Seven Erkeğe Yapışın''
Twitter'da bir kullanıcının 20'li yaşlardaki hemcinslerine yönelik verdiği tavsiye, geniş yankı uyandırdı. Kullanıcı, 'Sizi seven erkeğe yapışın' şeklindeki önerisiyle dikkat çekti. Tavsiyesinde, 27 yaşından sonra sevgili bulmanın zorlaşabileceğini ve erkeklerin genellikle 25 yaş altındaki kadınlara ilgi gösterdiğini iddia etti.
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İşte tartışma başlatan o tweet👇
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Bu açıklama, sosyal medyada çeşitli tepkilere yol açtı. Birçok kullanıcı, söz konusu tavsiyenin yanlış ve yanıltıcı olduğunu savundu.
Özellikle, bir takipçi kullanıcının geçmişteki paylaşımlarını hatırlatarak, "Kimden tavsiye aldığınıza dikkat edin!" yorumunda bulundu.
Tepkiler, hem tavsiyenin içeriğini hem de kullanıcının güvenilirliğini sorgulayan yorumlarla doldu.
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