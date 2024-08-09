Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Twitter Kullanıcısı 20'li Yaşlardaki Hemcinslerine Verdiği Öğütle Tepki Topladı: ''Sizi Seven Erkeğe Yapışın''

Twitter Kullanıcısı 20'li Yaşlardaki Hemcinslerine Verdiği Öğütle Tepki Topladı: ''Sizi Seven Erkeğe Yapışın''

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
09.08.2024 - 17:10

Twitter'da bir kullanıcının 20'li yaşlardaki hemcinslerine yönelik verdiği tavsiye, geniş yankı uyandırdı. Kullanıcı, 'Sizi seven erkeğe yapışın' şeklindeki önerisiyle dikkat çekti. Tavsiyesinde, 27 yaşından sonra sevgili bulmanın zorlaşabileceğini ve erkeklerin genellikle 25 yaş altındaki kadınlara ilgi gösterdiğini iddia etti.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

İşte tartışma başlatan o tweet👇

İşte tartışma başlatan o tweet👇
twitter.com

Bu açıklama, sosyal medyada çeşitli tepkilere yol açtı. Birçok kullanıcı, söz konusu tavsiyenin yanlış ve yanıltıcı olduğunu savundu.

Bu açıklama, sosyal medyada çeşitli tepkilere yol açtı. Birçok kullanıcı, söz konusu tavsiyenin yanlış ve yanıltıcı olduğunu savundu.
twitter.com

Özellikle, bir takipçi kullanıcının geçmişteki paylaşımlarını hatırlatarak, "Kimden tavsiye aldığınıza dikkat edin!" yorumunda bulundu.

Tepkiler, hem tavsiyenin içeriğini hem de kullanıcının güvenilirliğini sorgulayan yorumlarla doldu.

Tepkiler, hem tavsiyenin içeriğini hem de kullanıcının güvenilirliğini sorgulayan yorumlarla doldu.
twitter.com

👇

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Siz ne düşünüyorsunuz?

Siz ne düşünüyorsunuz?
twitter.com

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
2
2
1
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın