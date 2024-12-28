Twitter Bağımlısı Terapistten Hayata Gelişini Ablasına Borçlu Olana Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Haftanın en güzel günü nihayet geldi. Her gün olduğu gibi bugünü de günün tweetleriyle kapatıyoruz. Gündem ne olursa olsun X kullanıcıları mizahını konuşturmayı başarıyor bilginiz üzere. Bakalım bugün X'te kimler yazdıklarıyla beğeni toplamış, kimlerin tweetleri viral olmuş.

Keyifli okumalar 🚀