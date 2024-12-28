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Twitter Bağımlısı Terapistten Hayata Gelişini Ablasına Borçlu Olana Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Twitter Bağımlısı Terapistten Hayata Gelişini Ablasına Borçlu Olana Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
28.12.2024 - 18:33

Haftanın en güzel günü nihayet geldi. Her gün olduğu gibi bugünü de günün tweetleriyle kapatıyoruz. Gündem ne olursa olsun X kullanıcıları mizahını konuşturmayı başarıyor bilginiz üzere. Bakalım bugün X'te kimler yazdıklarıyla beğeni toplamış, kimlerin tweetleri viral olmuş.

Keyifli okumalar 🚀

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Başlayalım 🙌

Başlayalım 🙌
twitter.com

Benzerini yaşayanlar 👆🥲

Benzerini yaşayanlar 👆🥲
twitter.com

Bakarken bile içim sıkıldı.

Bakarken bile içim sıkıldı.
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Olsun her yetenek bir işe yarıyor mu?

Olsun her yetenek bir işe yarıyor mu?
twitter.com
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Terapistler de kendi hayatını anlatsın biraz.

Terapistler de kendi hayatını anlatsın biraz.
twitter.com

"Çok nadir"

"Çok nadir"
twitter.com

Tam bir travma

"İyi ki fethetmişler, tüm ekibi tebrik ediyorum"

"İyi ki fethetmişler, tüm ekibi tebrik ediyorum"
twitter.com

Yüz yerimden bıçakladı bu beni.

Yüz yerimden bıçakladı bu beni.
twitter.com
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Çok iyi fikirmiş

Çok iyi fikirmiş
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Teşekkür edildi mi ablaya?

Teşekkür edildi mi ablaya?
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Yarın görüşürüz 👋

Yarın görüşürüz 👋
twitter.com

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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