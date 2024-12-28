Twitter Bağımlısı Terapistten Hayata Gelişini Ablasına Borçlu Olana Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Twitter Bağımlısı Terapistten Hayata Gelişini Ablasına Borçlu Olana Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Haftanın en güzel günü nihayet geldi. Her gün olduğu gibi bugünü de günün tweetleriyle kapatıyoruz. Gündem ne olursa olsun X kullanıcıları mizahını konuşturmayı başarıyor bilginiz üzere. Bakalım bugün X'te kimler yazdıklarıyla beğeni toplamış, kimlerin tweetleri viral olmuş.
Keyifli okumalar 🚀
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Başlayalım 🙌
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Benzerini yaşayanlar 👆🥲
Bakarken bile içim sıkıldı.
👇
Olsun her yetenek bir işe yarıyor mu?
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Terapistler de kendi hayatını anlatsın biraz.
"Çok nadir"
"İyi ki fethetmişler, tüm ekibi tebrik ediyorum"
Yüz yerimden bıçakladı bu beni.
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Çok iyi fikirmiş
👇
Teşekkür edildi mi ablaya?
👇
Yarın görüşürüz 👋
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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