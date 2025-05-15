TVekstra, Connected TV Alanında Gücünü Artırıyor: Onvo TV’lerin Reklam Satış Hakları Artık TVekstra’da

Onvo adına yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi: “Yerli bir üretici olarak teknoloji, içerik ve reklam dünyasının kesişim noktasında konumlanıyoruz. TVekstra ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği sayesinde, kullanıcı deneyimini zenginleştirirken, ekranlarımızı markalar için akıllı ve ölçümlenebilir bir mecra haline getiriyoruz.”

Onvo TV’ler üzerinden yayınlanacak reklamlar, kullanıcı deneyimini bozmadan, içeriklerle uyumlu bir şekilde sunulacak. TVekstra’nın teknolojik altyapısı sayesinde reklamverenler, kampanyalarını anlık olarak optimize edebilecek ve performans verilerini detaylı olarak takip edebilecekler.