TVekstra, Connected TV Alanında Gücünü Artırıyor: Onvo TV’lerin Reklam Satış Hakları Artık TVekstra’da
Türkiye’nin yenilikçi dijital reklam platformlarından TVekstra, Connected TV alanındaki büyümesini hızlandırarak önemli bir iş birliğine imza attı. Yerli televizyon markası Onvo ile yapılan anlaşma kapsamında, Onvo TV’lerin reklam satış ve envanter yönetim hakları TVekstra tarafından yürütülecek.
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