TVekstra, ArabyAds ve LG Ad Solutions İş Birliğiyle Türkiye’de CTV Reklamcılığında Yeni Dönem Başlıyor!

Dijital reklamcılığın yükselen alanlarından Bağlantılı TV (CTV), Türkiye’de yeni bir dönüşüm sürecine giriyor. Türkiye’nin lider CTV reklam platformu TVekstra, ArabyAds ve LG Ad Solutions ile stratejik bir ortaklığa imza atarak markalara büyük ekranda daha geniş, ölçülebilir ve etkili reklam fırsatları sunmayı hedefliyor. Bu iş birliğiyle, markalar TVekstra’nın premium LG CTV envanterine erişebilecek ve ArabyAds’in gelişmiş pazarlama teknolojileriyle kampanyalarını optimize edebilecek.

19 Şubat 2025’te düzenlenen lansman etkinliğiyle duyurulan bu ortaklık, Türkiye’nin Avrupa ile Orta Doğu arasında dijital reklamcılık alanındaki köprü konumunu güçlendirmeyi ve CTV reklamcılığında yeni bir standart belirlemeyi amaçlıyor.