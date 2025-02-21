TVekstra, ArabyAds ve LG Ad Solutions İş Birliğiyle Türkiye’de CTV Reklamcılığında Yeni Dönem Başlıyor!
Dijital reklamcılığın yükselen alanlarından Bağlantılı TV (CTV), Türkiye’de yeni bir dönüşüm sürecine giriyor. Türkiye’nin lider CTV reklam platformu TVekstra, ArabyAds ve LG Ad Solutions ile stratejik bir ortaklığa imza atarak markalara büyük ekranda daha geniş, ölçülebilir ve etkili reklam fırsatları sunmayı hedefliyor. Bu iş birliğiyle, markalar TVekstra’nın premium LG CTV envanterine erişebilecek ve ArabyAds’in gelişmiş pazarlama teknolojileriyle kampanyalarını optimize edebilecek.
19 Şubat 2025’te düzenlenen lansman etkinliğiyle duyurulan bu ortaklık, Türkiye’nin Avrupa ile Orta Doğu arasında dijital reklamcılık alanındaki köprü konumunu güçlendirmeyi ve CTV reklamcılığında yeni bir standart belirlemeyi amaçlıyor.
Mediazone, 2023'ün son çeyreğinde TVekstra'nın çoğunluk hissesini satın alarak yeni bir iş birliğinin sinyallerini vermişti.
Türkiye’nin önde gelen Bağlantılı TV (CTV) reklam platformu TVekstra, ArabyAds ve LG Ad Solutions ile güçlerini birleştirerek Türkiye’de CTV reklamcılığında yeni bir sayfa açıyor.
Dijital dönüşümün hız kazandığı Türkiye pazarında markaların büyük ekranda tüketicilere ulaşmasını sağlayacak bu iş birliği, ülkenin Avrupa ile Orta Doğu arasındaki stratejik konumunu da pekiştirmeyi amaçlıyor.
Ortaklık, 19 Şubat 2025’te düzenlenen lansman etkinliği ve basın toplantısıyla resmen duyuruldu.
ArabyAds’in veri odaklı pazarlama teknolojisi ve şeffaf ölçüm çözümleriyle desteklenen bu ortaklık, TVekstra’nın güçlü yerel uzmanlığını ve geniş pazar erişimini LG Ad Solutions’ın gelişmiş CTV teknolojisiyle bir araya getirerek markaların büyük ekranda hedef kitlelerine daha doğru ve ölçeklenebilir bir şekilde ulaşmasını sağlayacak.
CEO'lardan Açıklamalar
Mediazone Holding Kurucu Ortağı ve CEO’su Kaan Kayabalı ise iş birliğinin iki bölgeyi ticari olarak birbirine bağladığını belirterek şu açıklamada bulundu:
ArabyAds CEO’su ve Kurucu Ortağı Mahmoud Fathy de Türkiye’nin dijital ekosisteminin markalar için büyük bir fırsat sunduğunu vurgulayarak şunları ekledi:
LG Ad Solutions Uluslararası Başkan Yardımcısı Ed Wale ise bu ortaklığın şirket için kritik bir dönüm noktası olduğunu belirtti:
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