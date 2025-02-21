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TVekstra, ArabyAds ve LG Ad Solutions İş Birliğiyle Türkiye’de CTV Reklamcılığında Yeni Dönem Başlıyor!

TVekstra, ArabyAds ve LG Ad Solutions İş Birliğiyle Türkiye’de CTV Reklamcılığında Yeni Dönem Başlıyor!

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
21.02.2025 - 17:47

Dijital reklamcılığın yükselen alanlarından Bağlantılı TV (CTV), Türkiye’de yeni bir dönüşüm sürecine giriyor. Türkiye’nin lider CTV reklam platformu TVekstra, ArabyAds ve LG Ad Solutions ile stratejik bir ortaklığa imza atarak markalara büyük ekranda daha geniş, ölçülebilir ve etkili reklam fırsatları sunmayı hedefliyor. Bu iş birliğiyle, markalar TVekstra’nın premium LG CTV envanterine erişebilecek ve ArabyAds’in gelişmiş pazarlama teknolojileriyle kampanyalarını optimize edebilecek.

19 Şubat 2025’te düzenlenen lansman etkinliğiyle duyurulan bu ortaklık, Türkiye’nin Avrupa ile Orta Doğu arasında dijital reklamcılık alanındaki köprü konumunu güçlendirmeyi ve CTV reklamcılığında yeni bir standart belirlemeyi amaçlıyor.

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Mediazone, 2023'ün son çeyreğinde TVekstra'nın çoğunluk hissesini satın alarak yeni bir iş birliğinin sinyallerini vermişti.

Mediazone, 2023'ün son çeyreğinde TVekstra'nın çoğunluk hissesini satın alarak yeni bir iş birliğinin sinyallerini vermişti.

Türkiye’nin önde gelen Bağlantılı TV (CTV) reklam platformu TVekstra, ArabyAds ve LG Ad Solutions ile güçlerini birleştirerek Türkiye’de CTV reklamcılığında yeni bir sayfa açıyor.

Türkiye’nin önde gelen Bağlantılı TV (CTV) reklam platformu TVekstra, ArabyAds ve LG Ad Solutions ile güçlerini birleştirerek Türkiye’de CTV reklamcılığında yeni bir sayfa açıyor.

Dijital dönüşümün hız kazandığı Türkiye pazarında markaların büyük ekranda tüketicilere ulaşmasını sağlayacak bu iş birliği, ülkenin Avrupa ile Orta Doğu arasındaki stratejik konumunu da pekiştirmeyi amaçlıyor.

Dijital dönüşümün hız kazandığı Türkiye pazarında markaların büyük ekranda tüketicilere ulaşmasını sağlayacak bu iş birliği, ülkenin Avrupa ile Orta Doğu arasındaki stratejik konumunu da pekiştirmeyi amaçlıyor.

Ortaklık, 19 Şubat 2025’te düzenlenen lansman etkinliği ve basın toplantısıyla resmen duyuruldu.

Ortaklık, 19 Şubat 2025’te düzenlenen lansman etkinliği ve basın toplantısıyla resmen duyuruldu.

Bu genişletilmiş iş birliğiyle, Türk reklamverenler TVekstra’nın LG’nin premium CTV envanterine doğrudan erişim sağlayabilecek.

ArabyAds’in veri odaklı pazarlama teknolojisi ve şeffaf ölçüm çözümleriyle desteklenen bu ortaklık, TVekstra’nın güçlü yerel uzmanlığını ve geniş pazar erişimini LG Ad Solutions’ın gelişmiş CTV teknolojisiyle bir araya getirerek markaların büyük ekranda hedef kitlelerine daha doğru ve ölçeklenebilir bir şekilde ulaşmasını sağlayacak.

ArabyAds’in veri odaklı pazarlama teknolojisi ve şeffaf ölçüm çözümleriyle desteklenen bu ortaklık, TVekstra’nın güçlü yerel uzmanlığını ve geniş pazar erişimini LG Ad Solutions’ın gelişmiş CTV teknolojisiyle bir araya getirerek markaların büyük ekranda hedef kitlelerine daha doğru ve ölçeklenebilir bir şekilde ulaşmasını sağlayacak.

Bu kapsamda reklamverenler, doğrudan ve programatik satın alma modellerinden faydalanabilecek, kampanya performanslarını optimize etmek için programatik garantili anlaşmalar yapabilecek.

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CEO'lardan Açıklamalar

CEO'lardan Açıklamalar

TVekstra CEO’su ve Kurucu Ortağı Merve Eraslanoğlu, bu iş birliğinin sektör için dönüştürücü bir potansiyele sahip olduğuna vurgu yaparak şunları söyledi:

“Türkiye’nin lider CTV reklam platformu olarak, ArabyAds ve LG Ad Solutions ile iş birliği yapmaktan büyük heyecan duyuyoruz. Bu ortaklık, reklamverenlere LG’nin premium Smart TV ekosistemi aracılığıyla son derece etkileşimli kitlelere ulaşma fırsatı sunuyor. Türk medya sektörüne dair derin bilgi birikimimizle yenilikçi, performans odaklı CTV çözümleri sunmayı ve markalar için ölçülebilir etki yaratmayı hedefliyoruz.”

Mediazone Holding Kurucu Ortağı ve CEO’su Kaan Kayabalı ise iş birliğinin iki bölgeyi ticari olarak birbirine bağladığını belirterek şu açıklamada bulundu:

Mediazone Holding Kurucu Ortağı ve CEO’su Kaan Kayabalı ise iş birliğinin iki bölgeyi ticari olarak birbirine bağladığını belirterek şu açıklamada bulundu:

‘’LG Ad Solutions ve ArabyAds ile ortaklığımız ticari olarak iki coğrafyanın buluşması açısından çok önemli. Bu iş birliğimiz ile birlikte 1.8 milyon hane ve aylık 160 milyon erişim daha eklendi, bunun için çok heyecanlıyız.’’

ArabyAds CEO’su ve Kurucu Ortağı Mahmoud Fathy de Türkiye’nin dijital ekosisteminin markalar için büyük bir fırsat sunduğunu vurgulayarak şunları ekledi:

ArabyAds CEO’su ve Kurucu Ortağı Mahmoud Fathy de Türkiye’nin dijital ekosisteminin markalar için büyük bir fırsat sunduğunu vurgulayarak şunları ekledi:

“Türkiye’nin gelişen dijital ekosistemi, markalar için Avrupa ile MENA bölgesi arasında bir köprü kurarak yenilikçi CTV çözümlerinden yararlanma konusunda önemli bir fırsat sunuyor. TVekstra ve LG Ad Solutions ile olan ortaklığımız, reklamverenlerin stratejik, veri odaklı içgörülerle desteklenen ölçeklenebilir ve güçlü bir CTV altyapısına erişimini sağlayarak, kusursuz bir reklam deneyimi sunmasını garanti ediyor.”

LG Ad Solutions Uluslararası Başkan Yardımcısı Ed Wale ise bu ortaklığın şirket için kritik bir dönüm noktası olduğunu belirtti:

LG Ad Solutions Uluslararası Başkan Yardımcısı Ed Wale ise bu ortaklığın şirket için kritik bir dönüm noktası olduğunu belirtti:

“TVekstra ile Türkiye’de ortaklığımızı genişletmek, LG Ad Solutions için önemli bir dönüm noktası. MENA bölgesinde elde ettiğimiz başarılar, CTV çözümlerimizin gücünü kanıtladı ve TVekstra’nın uzmanlığıyla Türkiye’de de markalar için olağanüstü reklam deneyimleri sunacağımıza inanıyoruz. Birlikte, hızla büyüyen bu pazarda yeni fırsatlar yaratıyoruz.”

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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