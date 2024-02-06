Tuzla Piyade Okulu’ndaki Atatürk Kavgası: 7 Teğmen de TSK’dan İhraç Edildi
Tuzla Piyade Okulu’ndaki Atatürk Kavgası: 7 Teğmen de TSK’dan İhraç Edildi
Tuzla Piyade Okulu’nda okuyan teğmenler arasında, Atatürk fotoğrafı takılmaması sebebiyle kavga çıkmıştı. Sonrasında ortaya çıkan WhatsApp yazışmalarında, okulda dini bir örgütlenme içerisinde olan teğmenlerle, onlara tepki gösteren teğmenler arasında büyük tartışmalar yaşandığı ortaya çıkmıştı. Olaylara karışan toplam 7 teğmen, TSK’dan ihraç edildi.
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Tuzla Piyade Okulu’nda okuyan bir teğmen, 10 Kasım’da yakasına Atatürk fotoğrafı asmayı reddetmiş ve aynı okuldaki 4 teğmen ise olaya tepki göstermişti. Yaşanan kavgada, okulda okuyan 2 teğmen ise yakasına Atatürk fotoğrafı asmayan teğmene destek vermişti. Yaşanan olayla ilgili top 7 teğmen disipline sevk edilmişti.
10Haber’den Ersin Eroğlu’nun haberine göre; 18 Ocak’ta toplanan Kara Kuvvetleri Komutanlığı Yüksek Disiplin Kurulu, olaylara karışan 7 teğmeni de TSK’dan ihraç etti.
Disiplin kuruluna, Atatürk fotoğrafı asılmamasına tepki gösteren 4 teğmen savunma verirken, karşı taraftarki 3 teğmen ise savunma yapmadı.
Ayrıca yüksek kurul, ortaya çıkan WhatsApp yazışmaları sonrasında soruşturmayı genişletmeye karar verdi.
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