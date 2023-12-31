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Türkiye 2023 Yılının Kelimesini Seçti: "Deprem"

Türkiye 2023 Yılının Kelimesini Seçti: "Deprem"

Hilal Dumangöz
Hilal Dumangöz - Onedio Üyesi
31.12.2023 - 17:58

DW Türkçe sosyal medyada 2023 yılının kelimesini sordu. Düzenlenen ankette 2023 yılının kelimesi 'deprem' seçildi.

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DW Türkçe, 2023 yılının kelimesinin seçilmesi için sosyal medya hesabı X'te bir anket düzenledi.

DW Türkçe, 2023 yılının kelimesinin seçilmesi için sosyal medya hesabı X'te bir anket düzenledi.

X'te düzenlenen ankete 4 bin 500'den fazla kişi katıldı.

X'te düzenlenen ankete 4 bin 500'den fazla kişi katıldı.

Dört aday kelimenin yarıştığı anketten çıkan sonuç ise anlamlı. Ankette en çok seçilen kelime yüzde 71,6 ile "deprem" kelimesi oldu.

Dört aday kelimenin yarıştığı anketten çıkan sonuç ise anlamlı. Ankette en çok seçilen kelime yüzde 71,6 ile "deprem" kelimesi oldu.

Kullanıcıların, Türkiye'nin hâlâ izlerini taşıdığı 6 Şubat depremi ve Türkiye'nin içinde bulunduğu deprem riski sebebiyle çoğunlukla "deprem" kelimesini seçtiği görülüyor.

Kullanıcıların, Türkiye'nin hâlâ izlerini taşıdığı 6 Şubat depremi ve Türkiye'nin içinde bulunduğu deprem riski sebebiyle çoğunlukla "deprem" kelimesini seçtiği görülüyor.

Türkiye gündemini uzun süre meşgul eden 2023 genel seçimleri sayesinde ankette yer bulan "seçim" kelimesi ise yüzde 15,1 oyla ikinci oldu.

Türkiye gündemini uzun süre meşgul eden 2023 genel seçimleri sayesinde ankette yer bulan "seçim" kelimesi ise yüzde 15,1 oyla ikinci oldu.
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Gazze ve Ukrayna'da yaşanan savaş yüzünden sıkça kullanılan "savaş" kelimesi ise yüzde 6,8 oranında oylandı.

Gazze ve Ukrayna'da yaşanan savaş yüzünden sıkça kullanılan "savaş" kelimesi ise yüzde 6,8 oranında oylandı.

Son zamanlarda yapılan soruşturmalar sayesinde ankette yer alan "fenomen" kelimesi yüzde 6,4 ile dördüncü sırada kaldı.

Son zamanlarda yapılan soruşturmalar sayesinde ankette yer alan "fenomen" kelimesi yüzde 6,4 ile dördüncü sırada kaldı.
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