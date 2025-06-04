Türkiye, Televizyon Teknolojilerinde Söz Sahibi Oluyor

Televizyonun dijital dönüşümüne öncülük eden teknoloji odaklı medya şirketi TVekstra, sektördeki paydaşlarını “TV’nin Evrimi” temalı geleneksel kahvaltı etkinliğinde ağırladı. Etkinlik, televizyon teknolojilerindeki son gelişmeleri, reklamda dikkat planlaması stratejilerini ve veri odaklı yaklaşımları ele alan kapsamlı bir buluşma noktası oldu.

Etkinlikte, TVekstra’nın iş ortağı olduğu tüm TV kanallarının temsilcileri de yer aldı. Katılımcılar, televizyonun küçülmediğini, aksine dijitalleşme ile birlikte daha da büyüdüğünü vurgularken; bu dönüşüm sürecinde TVekstra’nın sektöre yön veren marka elçisi konumunda olduğu görüşünde birleşti. Yeni nesil yayıncılık, reklam teknolojileri ve izleyici davranışları odağında gerçekleşen tartışmalarda, televizyonun geleceğine dair güçlü bir vizyon ortaya kondu.

Kurucu ortaklar Merve Eraslanoğlu ve Murat Atay’ın ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlikte, televizyonun izleyiciyle artık çok daha etkileşimli, ölçülebilir ve hedeflenebilir bir mecraya dönüştüğü vurgulandı. TVekstra’nın 1500’ü aşkın kampanyadan elde ettiği deneyimler ile sunduğu teknolojik çözümler, sektörde dijitalleşmenin önünü açıyor.