Türkiye - Romanya Maçı Ekrana Damga Vurdu: 26 Mart Perşembe Günü Reyting Sonuçları Belli Oldu

Elif Sude Yenidoğan
27.03.2026 - 11:46

26 Mart Perşembe akşamının reyting sonuçları açıklandı. Ekranlarda Türkiye - Romanya maçının yanı sıra Halef ve Sevdiğim Sensin dizilerinin yeni bölümü, Veliaht’ın final bölümü ve The Traitors Türkiye’nin ilk bölümü vardı. Peki ya reyting sonuçları nasıldı? Kim birinci oldu? Gelin detaylara geçelim..

26 Mart Perşembe akşamı tüm Türkiye maçı izledi, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finali reytinglerde birinci oldu.

Total, AB ve ABC1 kategorilerinde zirve maçın olurken, tüm listelerde ikinci sırada ise Star TV’de yayınlanan Sevdiğim Sensin yer aldı. NOW dizisi Halef: Köklerin Çağrısı da tüm listelerde üçüncü sıradaydı. Veliaht da final bölümüyle Total’de 12., AB’de 8., ABC1’de ise 9. oldu.

Öte yandan Giray Altınok’un sunuculuğundaki The Traitors Türkiye ilk bölümüyle Kanal D’de yayınlandı. Hem maç günü olması hem de henüz ilk bölüm olması nedeniyle program ilk 10’a giremedi. Total’de 28., AB’de 17., ve ABC1’de 20. oldu.

İşte 26 Mart Perşembe Gününün Total Reyting Sonuçları 👇

İşte 26 Mart Perşembe Gününün AB Reyting Sonuçları 👇

İşte 26 Mart Perşembe Gününün ABC1 Reyting Sonuçları 👇

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

TV Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği siz okuyucularımıza aktarıyorum.
