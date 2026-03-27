Türkiye - Romanya Maçı Ekrana Damga Vurdu: 26 Mart Perşembe Günü Reyting Sonuçları Belli Oldu

Total, AB ve ABC1 kategorilerinde zirve maçın olurken, tüm listelerde ikinci sırada ise Star TV’de yayınlanan Sevdiğim Sensin yer aldı. NOW dizisi Halef: Köklerin Çağrısı da tüm listelerde üçüncü sıradaydı. Veliaht da final bölümüyle Total’de 12., AB’de 8., ABC1’de ise 9. oldu.

Öte yandan Giray Altınok’un sunuculuğundaki The Traitors Türkiye ilk bölümüyle Kanal D’de yayınlandı. Hem maç günü olması hem de henüz ilk bölüm olması nedeniyle program ilk 10’a giremedi. Total’de 28., AB’de 17., ve ABC1’de 20. oldu.