Türkiye’nin Uluslararası Sanat Değerleri Serisi III "Ferruh Karakaşlı Resimlerinin 10 Özgün Özelliği"

Karmaşanın kusursuz hakimiyetinde bir resim tarzındadır. Olayı çağdaş sanatın modernite çabalarından ele alırsak, modernitedeki aralarında tamamen mekanik bir biçimde ilişkilendirilmiş bütüncül katılığını alaşağı eden çağdaş resim, figürü karmaşıklaştırmış, kaosa bina etmiş, mekanı bile 4 boyuta taşımıştır. Karakaşlı resmi de dört boyutludur. Yüzeyi alır. Şekli verir. Hızı çizer. Rengi buna ayrı bir boyut ekler. Resim içi “parçalı geometrilerle” bir iç yüzey/boyut daha oluşturur. Ve en sonunda resminin içinde zaman kavramını da dahil eder. Evet, Karakaşlı resimlerinde zaman ayrı bir boyuttur. Onun tuvallerindeki ara geometrik formlar, üçgenler, kareler, dikdörtgenler, içinde insanı, duyguyu, zamanı, kenti, duyuyu her şeyi çevreler, barındırır.

Sadece bu mu? Ferruh Karakaşlı tuvallerinde tasarlanan boyutlarda ölçü ve ölçek kavramını göremezsiniz. Onun resimleri, “konstrüktivizmle”le sentezlenen, dekonstrüktivist işlerdir. Bu garip bir tanımlama ve ikircikli bir tutumun göstergesi. Sorun mu var? Bizce yok. Harika gerçekten. Bu bilinsin isterim ki, sanat aynı zamanda zırvalama yetkisidir ve bunu sanatçının kendisinden alır. Belirtmek lazım gelir, bir Ferruh Karakaşlı işine bakıyorsanız, ilham verici bir ressama bakıyorsunuzdur. Onun çizimleri adeta insan atlasıdır. Çeşit çeşit, renk renk, kültür kültür, duygu duygu bir atlastır bu! Kendi ifadesiyle resimlerindeki figürlerin bildiğimiz evrendeki figürlerden çoğu zaman farklılaşmasının özünde ressamın özgün dünyasının yansıması vardır. Modacıdır kendisi, ikoniktir, dolayısıyla onun resmindeki figürler, sanat ve modayı bir araya getiren şık giyimli varlıklara dönüşürler. Bu acayip iyi bir tavurdur. Sadece bununla kalmaz; Ferruh Kakaşlı’da bazen bir at bazen bir köpek, kravat ya da papyon takar ve ressamın çok sevdiği kendi köpeği Jude’un partilerine katılırlar. Karakaşlı resimlerindeki ana figürlerden biri de ressamın köpeği Jude ve arkadaşlarıdır. Bu da yaşama “satirik” bir bakış olsa gerek. Mizahidir. Alaycıdır. Gerçekidir. Olduğu gibidir. Olması gerektiği gibidir! Neticesinde Karakaşlı resmi, insanın sahteliğine, kendi kıt, eksik, sınırlı ve bitimli bedenine mutluluk katan resimlerdir. O, insanın yaşamının olağan akışı içindeki dönüşümüne ve daha üst bir gerçekliğin bir yansıması olduğu şeklindeki anlayışına uzanan resimleriyle Türk resminde eşsiz bir anlam illüzyonu paradigması yaratır. “Saygıyla selamlıyoruz sizi Ferruh Üstat” demek istedim bir an!

Şimdi gelin böylesi söz ettiğim, giriş yaptığım bir ressamın profil yazısında Türk resminin özgün figürlerinden Ferruh Karakaşlı’nın niçin özgün olduğunu anlatan, bir ressamın profilini ortaya çıkaran, kendine has 10 özelliğini sıralayalım.