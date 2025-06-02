Türkiye'nin Küresel İhracat Stratejilerinde WA Forum'un Dönüştürücü Rolü

Dünya ticareti, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana görülmemiş bir dönüşüm sürecinin içinden geçiyor. Dünya Ticaret Örgütü'nün 2024 yılına ait güncel projeksiyonları, önümüzdeki beş yılda küresel ticaretin seyrini belirleyecek dört temel mega trendi ortaya koyuyor. Bu trendler, ihracatçı ülkeler ve şirketler için hem büyük fırsatlar hem de önemli riskler barındırıyor.

Birinci ve belki de en kritik trend olan 'Coğrafi Yeniden Konumlanma' (Nearshoring/Reshoring), pandemi sonrası dönemde tedarik zinciri güvenliğine yönelik artan endişeler ve Çin-ABD arasındaki ticaret gerilimleri nedeniyle hız kazandı. McKinsey'in 2023 yılında 15 farklı sektörde 1.200 küresel şirketle yaptığı kapsamlı araştırma, şirketlerin %89'unun tedarik zincirlerini çeşitlendirme ve yeniden yapılandırma planları yaptığını ortaya koydu. Bu süreçte Türkiye, Avrupa pazarına coğrafi yakınlığı, köklü sanayi kültürü, nitelikli insan kaynağı ve gelişmiş lojistik altyapısıyla öne çıkan bir alternatif olarak görülüyor. Özellikle otomotiv, makine imalatı ve tekstil sektörlerinde Avrupalı şirketlerin Türk tedarikçilere olan ilgisi son bir yılda belirgin şekilde arttı.

İkinci büyük dönüşüm, 'Yeşil Dönüşümün Ticarete Etkisi' başlığı altında şekilleniyor. Avrupa Birliği'nin uygulamaya koyduğu Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (CBAM), Türk ihracatçıları için yeni uyum maliyetleri getiriyor. 2026 yılına kadar kademeli olarak tam uygulamaya geçecek bu sistem, özellikle çelik, alüminyum, çimento ve gübre gibi sektörlerde faaliyet gösteren Türk şirketlerinin üretim süreçlerini kökten değiştirmesini gerektirecek. Karbon ayak izini azaltmayan şirketler, AB pazarında ciddi rekabet dezavantajıyla karşı karşıya kalacak. Bu durum, bir yandan maliyet baskısı yaratırken, diğer yandan temiz üretim teknolojilerine yatırım yapan şirketler için yeni fırsatlar doğuruyor.

Üçüncü önemli trend ise 'Dijital Ticaretin Yükselişi' olarak karşımıza çıkıyor. Dünya Bankası'nın son verilerine göre, küresel e-ihracat hacminin 2027 yılına kadar 8.5 trilyon dolara ulaşması bekleniyor. Ancak bu alanda Çin'in (Alibaba, Temu) ve ABD'nin (Amazon, eBay) hakimiyeti, alternatif dijital ticaret platformlarına olan ihtiyacı artırıyor. Türk şirketleri için bu durum, bir yandan büyük platformlara bağımlılık riski taşırken, diğer yandan bölgesel dijital ticaret ağlarında liderlik fırsatları sunuyor. Özellikle Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Türk Cumhuriyetleri pazarına yönelik yerelleştirilmiş dijital ticaret platformları büyük potansiyel barındırıyor.

Son olarak, 'Yapay Zekâ Destekli Tedarik Zincirleri' ticaretin geleceğini şekillendiren bir diğer kritik faktör olarak öne çıkıyor. Gartner'ın 2024 tahminlerine göre, 2025 yılına kadar tedarik zinciriyle ilgili kararların %50'si yapay zekâ destekli sistemler tarafından alınacak. Bu dönüşüm, talep tahmini, envanter yönetimi, lojistik optimizasyonu ve tedarikçi seçimi gibi süreçleri kökten değiştiriyor. Geleneksel ihracatçılar için bu durum, mevcut iş yapış şekillerinin sorgulanması anlamına gelirken, teknolojiye hızlı uyum sağlayabilen şirketler için rekabet avantajı sağlıyor. Özellikle Türkiye'nin KOBİ'lerinin bu dönüşüme ayak uydurabilmesi için dijital altyapı yatırımları ve yetkinlik geliştirme programları büyük önem kazanıyor.Bu dört mega trend, küresel ticaretin geleceğini şekillendirirken, Türk ihracatçılarının bu değişim rüzgarlarını fırsata çevirebilmeleri için stratejik bir yaklaşım benimsemeleri gerekiyor. Coğrafi yeniden konumlanma sürecinde Türkiye'nin avantajlarını iyi değerlendirmek, yeşil dönüşümü bir maliyet unsuru değil rekabet avantajına dönüştürmek, dijital ticaretin sunduğu fırsatları yakalamak ve yapay zekâ destekli tedarik zincirlerine uyum sağlamak, önümüzdeki dönemin başarı faktörleri olarak öne çıkıyor.