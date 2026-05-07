Türkiye'nin Bugüne Kadar Ürettiği En Büyük Füzesi "Yıldırımhan" İlk Kez Sergilendi

Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
07.05.2026 - 14:47

Milli Savunma Bakanlığı AR-GE birimi tarafından geliştirilen ve Türkiye'nin bugüne kadar ürettiği en büyük, en uzun menzilli füze olma özelliği taşıyan kıtalararası hipersonik balistik füze YILDIRIMHAN, ilk kez sergilendi. YILDIRIMHAN'nın animasyon görüntüsü nefes kesti.

Hipersonik balistik füze Yıldırımhan görücüye çıktı.

Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük savunma, havacılık ve uzay sanayi kümelenmesi SAHA İstanbul organizasyonuyla İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen 'SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı' çerçevesindeki Milli Savunma Bakanlığı AR-GE Merkezi'nin yeni ürünlerinin lansmanı yapıldı. Açılışa Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu katıldı.

Tanıtım programının ardından kıtalararası balistik füze "YILDIRIMHAN"ın da aralarında bulunduğu savunma sanayisi ürünlerinin yer aldığı standın açılışı yaptı. YILDIRIMHAN'nın animasyon görüntüsü nefes kesti.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 'Türk savunma Sanayii hayata geçirilen çok değerli yatırımlar neticesinde bir yandan üretim kapasitesini artırırken, aynı zamanda bilgi temelli AR-GE'deki ve yüksek teknolojiyi geliştiren bir ekosisteme de dönüşmüştür. Bu seviyeye uzun soluklu bir planlama kararlı bir irade sürdürülebilir bir gelişim anlayışı ve güçlü bir koordinasyonun sonucunda ulaşmaya çalışıyoruz. Geldiğimiz bu nokta, gurur verici olsa da gelişen teknoloji ve çeşitlenen ihtiyaçlar, kendimizi sürekli yenilememizi gerekli kılmaktadır. Savunma sanayisinin sürdürülebilir biçimde güçlendirilmesinde ise AR-GE odaklı ürün geliştirme ve faaliyetleri belirleyici bir rol oynamaktadır. Bu kapsamda Bakanlığımız da Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik çalışmalarını büyük bir kararlılıkla sürdürmeye devam etmektedir. Ülkemizin ilk sıvı roket yakıtlı hipersonik hızla seyir yapabilen şu ana kadar yaptığımız en uzun YILDIRIMHAN uzun menzilli füzemiz var. Bütün kritik parçaları AR-GE'miz tarafından üretilen ONUR Turboshaft Helikopter Motoru, GÜÇHAN Turbofan Jet Motorumuz var. Yine AR-Gemi tarafından üretilen onur turbo şaft helikopter motorumuz var. kalibresinde dünyanın en hafif silahı olma özelliğine ve maksimum 2 bin 100 metre atış menziline sahip silahımız şimdi size de biraz sonra sunacağımız bunları büyük bir gururla sergileyeceğiz' dedi.

Türkiye'nin 6 bin kilometre menzilli kıtalararası balistik füzesi YILDIRIMHAN, SAHA İstanbul'da görücüye çıktı.

Milli Savunma Bakanlığı Ar-Ge Merkezi Müdürü Nilüfer Kuzulu, 'Biz yaklaşık 10 yıldır YILDIRIMHAN'ın içerisinde ve üzerinde bulunan hem motorlarLa hem de dolgu malzemeleriyle ilgili çalışmalar yapıyoruz. Hem jet motorları hem sıvı yakıt motorlarının imalatları uzun yıllardır çalıştığımız konular. YILDIRIMHAN, Milli Savunma Bakanlığı'nın vizyonunu ortaya koyan bir proje' dedi.

Milli Savunma Bakanlığı AR-GE Merkezi tarafından geliştirilen kıtalararası balistik füze YILDIRIMHAN, 6 bin kilometre menzili başta olmak üzere yüksek düzeyli, stratejik özellikleri ile öne çıkıyor.

4 tane sıvı yakıt roket motora sahip olan füze, Türkiye'nin bu zamana kadar geliştirdiği en büyük kıtalararası balistik füze olma özelliğini taşıyor. 17,5 metre boyunda ve 1,5 metre çapında olan füze, yaklaşık 10 yıllık çalışmalar sonucu ortaya çıktı. YILDIRIMHAN tasarımıyla da dikkatleri üzerine çekti. Füzenin bir yüzünde Sultan Yıldırım Bayezid Han'ın tuğrası yer alırken, burun kısmındaysa Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün imzası bulunuyor.

"Yaklaşık 10 yıldır YILDIRIMHAN'ın içerisinde ve üzerinde bulunan hem motorlar hem de dolgu malzemeleriyle ilgili çalışmalar yapıyoruz"

Türkiye'nin en büyük kıtalar arası balistik füzesi olan YILDIRIMHAN hakkında bilgi veren Milli Savunma Bakanlığı Ar-Ge Merkezi Müdürü Nilüfer Kuzulu, YILDIRIMHAN'nın Milli Savunma Bakanlığı'nın vizyonunu ortaya koyduğunu belirtti. Kuzulu, 'YILDIRIMHAN, 6 bin kilometre menzile sahip bir balistik füze, kıtalararası. Arkasında 4 tane sıvı yakıt roket motoru mevcut. İçerisinde de UDMH ve azot tetroksitten oluşan bir yakıt karışımı var. Dolayısıyla da hızı, atmosfer içerisinde 9 Mach, atmosfer dışında da 25 Mach şu anki planlarımız içerisinde. Sıvı yakıt Türkiye'de üretimi olmayan bir ürün aslında. Biz yaklaşık 10 yıldır YILDIRIMHAN'ın içerisinde ve üzerinde bulunan hem motorlaa hem de dolgu malzemeleriyle ilgili çalışmalar yapıyoruz. Hem jet motorları hem sıvı yakıt motorlarının imalatları uzun yıllardır çalıştığımız konular. Ancak yakıtın seri üretimi oldukça zor bir süreç. Biz de daha önce laboratuvar ortamında eser miktarlarda üretebildiğimiz ama üzerinde çalışarak, çalışma sistemlerini değiştirerek seri üretime geçtiğimiz anda YILDIRIMHAN'ı ortaya koymaya karar verdik bakanlık olarak' diye konuştu.

YILDIRIMHAN'ın Milli Savunma Bakanlığı'nın vizyonunu ortaya koyan önemli bir proje olduğunu vurgulayan Kuzulu şunları söyledi:

'Milli Savunma Bakanlığı olarak yaklaşık 27 tane askeri kara ve hava fabrikamız, 4 tane de büyük tersanemiz mevcut. Yaklaşık 100 yıllık bir mazisi var aslında. Bu fabrikaların tamamında teknik personelimiz mevcut ve çok uzun yıllardır Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterinde olan bütün malzemelerin bakım, onarım ve düzeltmeleriyle ilgili çalışmalar yapıyorlar. Dolayısıyla da hani bu yeni bir şey değil aslında. Bizim çok yetenekli fabrikalarımız ve çok yetenekli çalışanlarımız var. Bu da bizim vizyonumuzun yansıması olarak burada sergiliyoruz. Buradan bütün çalışan arkadaşlarımıza da teşekkür ediyoruz, özellikle Ar-Ge Merkezi personelimize.”

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
