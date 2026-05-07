Türkiye'nin Bugüne Kadar Ürettiği En Büyük Füzesi "Yıldırımhan" İlk Kez Sergilendi

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 'Türk savunma Sanayii hayata geçirilen çok değerli yatırımlar neticesinde bir yandan üretim kapasitesini artırırken, aynı zamanda bilgi temelli AR-GE'deki ve yüksek teknolojiyi geliştiren bir ekosisteme de dönüşmüştür. Bu seviyeye uzun soluklu bir planlama kararlı bir irade sürdürülebilir bir gelişim anlayışı ve güçlü bir koordinasyonun sonucunda ulaşmaya çalışıyoruz. Geldiğimiz bu nokta, gurur verici olsa da gelişen teknoloji ve çeşitlenen ihtiyaçlar, kendimizi sürekli yenilememizi gerekli kılmaktadır. Savunma sanayisinin sürdürülebilir biçimde güçlendirilmesinde ise AR-GE odaklı ürün geliştirme ve faaliyetleri belirleyici bir rol oynamaktadır. Bu kapsamda Bakanlığımız da Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik çalışmalarını büyük bir kararlılıkla sürdürmeye devam etmektedir. Ülkemizin ilk sıvı roket yakıtlı hipersonik hızla seyir yapabilen şu ana kadar yaptığımız en uzun YILDIRIMHAN uzun menzilli füzemiz var. Bütün kritik parçaları AR-GE'miz tarafından üretilen ONUR Turboshaft Helikopter Motoru, GÜÇHAN Turbofan Jet Motorumuz var. Yine AR-Gemi tarafından üretilen onur turbo şaft helikopter motorumuz var. kalibresinde dünyanın en hafif silahı olma özelliğine ve maksimum 2 bin 100 metre atış menziline sahip silahımız şimdi size de biraz sonra sunacağımız bunları büyük bir gururla sergileyeceğiz' dedi.