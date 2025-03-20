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Türkiye-Macaristan Maçında İlk 11'ler Belli Oldu

Türkiye-Macaristan Maçında İlk 11'ler Belli Oldu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
20.03.2025 - 19:13

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi play-off turu ilk maçında bu akşam İstanbul'da Macaristan ile karşı karşıya geliyor. RAMS Park'ta oynanacak ve TV 8'den naklen yayınlanacak maç için taraftarlar stadı doldurmaya başladı. 20.00'de başlayacak maç öncesinde Montella'nın ilk 11 tercihi de belli oldu.

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Play Off Turu ilk maçında heyecan dorukta.

Play Off Turu ilk maçında heyecan dorukta.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi play-off turunun ilk maçında bu akşam Macaristan'ı ağırlayacak. RAMS Park'ta gerçekleşecek ve TV 8'den canlı yayınlanacak olan maç, saat 20.00'de başlayacak. 

Maçın hakemi ise  Slovakya Futbol Federasyonundan hakem Ivan Kruzliak olacak.

Kritik karşılaşma öncesinde Montella'nın 11'i de belli oldu.

Kritik karşılaşma öncesinde Montella'nın 11'i de belli oldu.

RAMS Park'ta oynanacak maçta Vincenzo Montella da ilk 11'ini duyurdu. A Milli Takım kritik maçta şu 11'le sahada olacak: 

Uğurcan Çakır, Kaan Ayhan, Samet Akaydin, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, Oğuz Aydın, Kerem Aktürkoğlu, Kenan Yıldız, Barış Alper Yılmaz.

Macaristan'ın 11'i ise şu şekilde olacak: Dibusz, Fiola, Orban, Dardai, Bolla, Schafer, Nikitscher, Kerkez, Szoboszlai, Nagy, Varga.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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