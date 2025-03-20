Türkiye-Macaristan Maçında İlk 11'ler Belli Oldu

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi play-off turu ilk maçında bu akşam İstanbul'da Macaristan ile karşı karşıya geliyor. RAMS Park'ta oynanacak ve TV 8'den naklen yayınlanacak maç için taraftarlar stadı doldurmaya başladı. 20.00'de başlayacak maç öncesinde Montella'nın ilk 11 tercihi de belli oldu.