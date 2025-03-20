Türkiye-Macaristan Maçında İlk 11'ler Belli Oldu
Türkiye-Macaristan Maçında İlk 11'ler Belli Oldu
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi play-off turu ilk maçında bu akşam İstanbul'da Macaristan ile karşı karşıya geliyor. RAMS Park'ta oynanacak ve TV 8'den naklen yayınlanacak maç için taraftarlar stadı doldurmaya başladı. 20.00'de başlayacak maç öncesinde Montella'nın ilk 11 tercihi de belli oldu.
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Play Off Turu ilk maçında heyecan dorukta.
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Kritik karşılaşma öncesinde Montella'nın 11'i de belli oldu.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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