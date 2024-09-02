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Türkiye İstatistik Kurumu, "Türkiye İkinci Çeyrekte Büyüdü" Dedi

Türkiye İstatistik Kurumu, "Türkiye İkinci Çeyrekte Büyüdü" Dedi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Editörü
02.09.2024 - 10:50

Her zaman tartışma yaratan rakamlarla veriler açıklayan TÜİK bu kez büyüme rakamlarını açıkladı. TÜİK'e göre Türkiye büyüdü.

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Türkiye İstatistik Kurumu, 2024 yılı ikinci çeyreğine (Nisan-Haziran) ait gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) sonuçlarını açıkladı. Buna göre, GSYH'nın zincirlenmiş hacim endeksi, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 2,5 oranında artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu, 2024 yılı ikinci çeyreğine (Nisan-Haziran) ait gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) sonuçlarını açıkladı. Buna göre, GSYH'nın zincirlenmiş hacim endeksi, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 2,5 oranında artış gösterdi.

GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde; yılın ikinci çeyreğinde bir önceki yıla göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak kalem kalem bakıldığında ise farklı sonuçlar elde edildi:

GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde; yılın ikinci çeyreğinde bir önceki yıla göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak kalem kalem bakıldığında ise farklı sonuçlar elde edildi:

Diğer hizmet faaliyetleri yüzde 7,4, inşaat yüzde 6,5, tarım sektörü ile gayrimenkul faaliyetleri yüzde 3,7, bilgi ve iletişim faaliyetleri ile finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 3,4, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri yüzde 3,2, hizmetler yüzde 2,9, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri yüzde 0,6 arttı. Sanayi sektörü ise yüzde 1,8 azaldı.

İşgücü ödemeleri, yılın ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 112,4 arttı. Net işletme artığı/karma gelir yüzde 47,7 arttı.

İşgücü ödemeleri, yılın ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 112,4 arttı. Net işletme artığı/karma gelir yüzde 47,7 arttı.

Yerleşik hane halkı nihai tüketim harcamaları da yılın ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 1,6 arttı.

Yerleşik hane halkı nihai tüketim harcamaları da yılın ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 1,6 arttı.

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