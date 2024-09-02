Türkiye İstatistik Kurumu, "Türkiye İkinci Çeyrekte Büyüdü" Dedi
Türkiye İstatistik Kurumu, "Türkiye İkinci Çeyrekte Büyüdü" Dedi
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Türkiye İstatistik Kurumu, 2024 yılı ikinci çeyreğine (Nisan-Haziran) ait gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) sonuçlarını açıkladı. Buna göre, GSYH'nın zincirlenmiş hacim endeksi, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 2,5 oranında artış gösterdi.
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GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde; yılın ikinci çeyreğinde bir önceki yıla göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak kalem kalem bakıldığında ise farklı sonuçlar elde edildi:
İşgücü ödemeleri, yılın ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 112,4 arttı. Net işletme artığı/karma gelir yüzde 47,7 arttı.
Yerleşik hane halkı nihai tüketim harcamaları da yılın ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 1,6 arttı.
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