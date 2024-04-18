Türkiye İş Bankası 19. İstanbul Yarı Maratonu Yeni Rekorlara Koşacak

Toplantının açılışını yapan Spor İstanbul Genel Müdürü İ. Renay Onur, yarı maratonların popülerliğinin son yıllarda hızla artığını belirterek, “Yarı maratona, dünyada artık ‘yeni maraton’ deniyor! 42K’ya göre bitirme şansının yüksekliği ve dinamik yapısı, her geçen gün ilgiyi artırıyor. Türkiye’de yarı maratonun büyüme hızı büyük maratonun 4 katı. Son 5 yılda yarı maratonu koşup bitirenlerin sayısı da yüzde 100’ün üstünde artış kaydetti. 2021 yılında Türkiye’nin ilk uluslararası atletizm rekoruna sahne olan maratonumuz, bir ilke daha imza atacak. Türkiye’de ilk defa 16 yaş ve üstü çocuklar yarı maraton koşacak” dedi.

Türkiye İş Bankası İstanbul Yarı Maratonu’nun tarihi atmosferinin yanı sıra, rakımıyla da elit atletlere en iyi derecelerini yapma olanağı sunduğunu vurgulayan Onur, “Türkiye İş Bankası 19. İstanbul Yarı Maratonu’na bu yıl kişisel en iyi dereceleri 1:01:00’ın altında olan 21 erkek ve kişisel dereceleri 1:08:00’ın altında olan 9 kadın atlet katılacak. Geçen yılki Türkiye İş Bankası 45. İstanbul Maratonu’nu kazanan Kenyalı Panuel Mkungo (Panuel Mıkungo), İstanbul Yarı Maratonu’nu da alarak, erkeklerde bunu başaran ilk atlet olmayı istiyor” dedi.

Onur, 28 Nisan’da koşulacak Türkiye İş Bankası 19. İstanbul Yarı Maratonu’na tüm İstanbulluları beklediklerini de kaydederek, “Tahminlere göre güzel bir hava olacak. Bizi yine keyifli ve heyecanlı bir maraton bekliyor” dedi.