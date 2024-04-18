Türkiye İş Bankası 19. İstanbul Yarı Maratonu Yeni Rekorlara Koşacak
Türkiye İş Bankası 19. İstanbul Yarı Maratonu Yeni Rekorlara Koşacak
Türkiye’de kırılan ilk uluslararası atletizm rekoruna ev sahipliği yapan Türkiye İş Bankası 19. İstanbul Yarı Maratonu, bu yıl 28 Nisan Pazar günü koşulacak. Avrupa’da “Gold Label” kategorisinde yer alan dört yarı maratondan biri olan koşunun basın toplantısı İBB Maltepe Kenan Onuk Atletizm Pisti’nde yapıldı.İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen Türkiye İş Bankası 19. İstanbul Yarı Maratonu, 28 Nisan Pazar günü Tarihi Yarımada parkurunda koşulacak.
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