Türkiye Görüşmelerinin Kilit İsmiydi: Beşar Esad'ın Baş Danışmanı Luna eş-Şibil Hayatını Kaybetti

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın baş danışmanlarından Luna eş-Şibil geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Türkiye ile Suriye arasında ilişkilerin normalleşme sürecine girdiği bir dönemde, Esad'ın danışmanı Şibil'in bu görüşmelerde önemli bir rol üstlenmesi bekleniyordu.