Türkiye Görüşmelerinin Kilit İsmiydi: Beşar Esad'ın Baş Danışmanı Luna eş-Şibil Hayatını Kaybetti
Türkiye Görüşmelerinin Kilit İsmiydi: Beşar Esad'ın Baş Danışmanı Luna eş-Şibil Hayatını Kaybetti
Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın baş danışmanlarından Luna eş-Şibil geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Türkiye ile Suriye arasında ilişkilerin normalleşme sürecine girdiği bir dönemde, Esad'ın danışmanı Şibil'in bu görüşmelerde önemli bir rol üstlenmesi bekleniyordu.
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Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın Özel Medya Danışmanı Luna eş-Şibil, Cuma günü Şam yakınlarındaki bir otoyolda geçirdiği şüpheli bir trafik kazası sonrası eş-Şami Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
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Türkiye ile Suriye arasında ilişkilerin normalleşme sürecine girdiği bir dönemde, Esad'ın danışmanı Şibil'in bu görüşmelerde önemli bir rol üstlenmesi bekleniyordu.
Şibil'in kazada aracının yoldan çıkarak savrulması sonucu ağır yaralandığı ve hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı bildirildi. Kazanın gizemini koruduğu ve zırhlı bir aracın Şibil'in aracına arkadan çarparak yolun ortasına ittiği yönünde haberler de yerel medyada yer aldı.
Ayrıca, çarpan aracın ön kısmında metal bir parça bulunduğu ve bu sebeple Şibil'in ciddi bir beyin kanaması geçirmesine neden olduğu iddia edildi.
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