Türkiye - Galler Maçını Seyretmek İçin Kayseri'ye Gelen Kadın Türk Erkeklerinin Mesajlarını İfşa Etti
Türkiye - Galler Maçını Seyretmek İçin Kayseri'ye Gelen Kadın Türk Erkeklerinin Mesajlarını İfşa Etti
Türkiye-Galler maçı geçtiğimiz gün Kayseri'de gerçekleşmişti. Golsüz geçen maçın ardından taraftarlar sosyal medya paylaşımlarında bulundular. Maçı izlemek için Kayseri'ye gelen Galler taraftarı bir kadın ise kendisine Türkler'den gelen mesajları ifşa etti. Bakın o şaşırtan mesajların bazıları 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
A Milli Takımımız, geçtimiz gün Uluslar Ligi B Grubu’nda Kayseri’de Galler’i ağırlamıştı. Maçta her iki takımdan da gol haberi gelmedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kayseri'de oynana maça Türk taraftarlar kadar Galler taraftaları da destek verdi. Örneğin Mared Rhys isimli bu kadın, Galler'e destek amacıyla stadyumdaydı.
Ve stadyumda maç izlediği tribünün fotoğrafını paylaştı.
Tam olarak burası 👇
Mared fotoğrafı paylaştıktan sonra özel mesaj kutusu Türkler tarafından dolduruldu. Bu duruma çok şaşıran genç kadın, kendisine gelen mesajları böyle ifşa etti 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Merhaba Mared"
"Kahretsin. Çok güzel görünüyorsun"
"Hoş geldiniz Bayan Mared"
"Kayseri'de pastırma yemeden dönme"
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Kayseri'yi beğendin mi?"
"Galler'e tebrikler" demek istemiş...
"Maç için teşekkürler"
"Hala Kayseri'de misin?"
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın