Türkiye - Galler Maçını Seyretmek İçin Kayseri'ye Gelen Kadın Türk Erkeklerinin Mesajlarını İfşa Etti

Türkiye-Galler maçı geçtiğimiz gün Kayseri'de gerçekleşmişti. Golsüz geçen maçın ardından taraftarlar sosyal medya paylaşımlarında bulundular. Maçı izlemek için Kayseri'ye gelen Galler taraftarı bir kadın ise kendisine Türkler'den gelen mesajları ifşa etti. Bakın o şaşırtan mesajların bazıları 👇