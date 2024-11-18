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Türkiye - Galler Maçını Seyretmek İçin Kayseri'ye Gelen Kadın Türk Erkeklerinin Mesajlarını İfşa Etti

Türkiye - Galler Maçını Seyretmek İçin Kayseri'ye Gelen Kadın Türk Erkeklerinin Mesajlarını İfşa Etti

Arzu Semender
Arzu Semender - Onedio Editörü
18.11.2024 - 16:07

Türkiye-Galler maçı geçtiğimiz gün Kayseri'de gerçekleşmişti. Golsüz geçen maçın ardından taraftarlar sosyal medya paylaşımlarında bulundular. Maçı izlemek için Kayseri'ye gelen Galler taraftarı bir kadın ise kendisine Türkler'den gelen mesajları ifşa etti. Bakın o şaşırtan mesajların bazıları 👇

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A Milli Takımımız, geçtimiz gün Uluslar Ligi B Grubu’nda Kayseri’de Galler’i ağırlamıştı. Maçta her iki takımdan da gol haberi gelmedi.

A Milli Takımımız, geçtimiz gün Uluslar Ligi B Grubu’nda Kayseri’de Galler’i ağırlamıştı. Maçta her iki takımdan da gol haberi gelmedi.

Kayseri'de oynana maça Türk taraftarlar kadar Galler taraftaları da destek verdi. Örneğin Mared Rhys isimli bu kadın, Galler'e destek amacıyla stadyumdaydı.

Kayseri'de oynana maça Türk taraftarlar kadar Galler taraftaları da destek verdi. Örneğin Mared Rhys isimli bu kadın, Galler'e destek amacıyla stadyumdaydı.

Ve stadyumda maç izlediği tribünün fotoğrafını paylaştı.

Ve stadyumda maç izlediği tribünün fotoğrafını paylaştı.

Tam olarak burası 👇

Tam olarak burası 👇

Mared fotoğrafı paylaştıktan sonra özel mesaj kutusu Türkler tarafından dolduruldu. Bu duruma çok şaşıran genç kadın, kendisine gelen mesajları böyle ifşa etti 👇

Mared fotoğrafı paylaştıktan sonra özel mesaj kutusu Türkler tarafından dolduruldu. Bu duruma çok şaşıran genç kadın, kendisine gelen mesajları böyle ifşa etti 👇
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"Merhaba Mared"

"Merhaba Mared"

"Kahretsin. Çok güzel görünüyorsun"

"Kahretsin. Çok güzel görünüyorsun"

"Hoş geldiniz Bayan Mared"

"Hoş geldiniz Bayan Mared"

"Kayseri'de pastırma yemeden dönme"

"Kayseri'de pastırma yemeden dönme"
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"Kayseri'yi beğendin mi?"

"Kayseri'yi beğendin mi?"

"Galler'e tebrikler" demek istemiş...

"Galler'e tebrikler" demek istemiş...

"Maç için teşekkürler"

"Maç için teşekkürler"

"Hala Kayseri'de misin?"

"Hala Kayseri'de misin?"
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