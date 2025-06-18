Türkiye - Dominik Cumhuriyeti Voleybol Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta? Maç Hangi Kanalda Yayınlanacak?
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Millet Ligi (VNL) ikinci haftasında nefes kesen mücadelelere imza atmak üzere. İkinci haftada Filenin Sultanları ilk olarak İstanbul'da Dominik Cumhuriyeti ile karşılaşacak. Filenin Sultanları'nı önümüzdeki günlerde heyecan dolu maçlar bekliyor.
Peki Türkiye - Dominik Cumhuriyeti voleybol maçı ne zaman, hangi kanalda?
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Türkiye - Dominik Cumhuriyeti Voleybol Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta?
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Türkiye - Dominik Cumhuriyeti Voleybol Maçı Hangi Kanalda?
Filenin Sultanları Kadrosu
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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