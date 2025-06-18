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Türkiye - Dominik Cumhuriyeti Voleybol Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta? Maç Hangi Kanalda Yayınlanacak?

Türkiye - Dominik Cumhuriyeti Voleybol Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta? Maç Hangi Kanalda Yayınlanacak?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
18.06.2025 - 09:26

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Millet Ligi (VNL) ikinci haftasında nefes kesen mücadelelere imza atmak üzere. İkinci haftada Filenin Sultanları ilk olarak İstanbul'da Dominik Cumhuriyeti ile karşılaşacak. Filenin Sultanları'nı önümüzdeki günlerde heyecan dolu maçlar bekliyor.

Peki Türkiye - Dominik Cumhuriyeti voleybol maçı ne zaman, hangi kanalda?

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Türkiye - Dominik Cumhuriyeti Voleybol Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta?

Türkiye - Dominik Cumhuriyeti Voleybol Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta?

Filenin Sultanları, VNL'nin ikinci haftasında İstanbul'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda olacak. A Milli Kadın Voleybol Takımımız ilk olarak Dominik ile ardından da Kanada, Güney Kore ve Brezilya ile karşılaşacak. 

Türkiye - Dominik Cumhuriyeti voleybol maçı 18 Haziran Çarşamba günü saat 19.30'da oynanacak.

Türkiye - Dominik Cumhuriyeti Voleybol Maçı Hangi Kanalda?

Türkiye - Dominik Cumhuriyeti Voleybol Maçı Hangi Kanalda?

18 Haziran saat 19.30'da başlayacak olan Türkiye - Dominik Cumhuriyeti maçı TRT Spor Yıldız'dan canlı olarak aktarılacak. Bu heyecan dolu maç, TRT ekranlarından şifresiz olarak takip edilebilecek. 

Türkiye'nin Voleybol Maçları Tarihleri

  • 19 Haziran: 19.30 Kanada-Türkiye (TRT Spor)

  • 21 Haziran: 19.30 Güney Kore-Türkiye (TRT Spor)

  • 22 Haziran: 19.30 Türkiye-Brezilya (TRT Spor)

Filenin Sultanları Kadrosu

Filenin Sultanları Kadrosu

Filenin Sultanları'nın ikinci jafta kadrosu aşağıdaki gibidir:

  • Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin

  • Pasör Çaprazı: Melissa Vargas

  • Smaçörler: Hande Baladın, Yaprak Erkek, Meliha Diken, Saliha Şahin, Ebrar Karakurt

  • Orta Oyuncular: Aslı Kalaç, Zehra Güneş, Deniz Uyanık, Berka Buse Özden

  • Liberolar: Simge Aköz, Gizem Örge

  • Rezerv Oyuncular: Dilay Özdemir, Ayşe Çürük, Ayçin Akyol, Eylül Akarçeşme Yatgın

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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