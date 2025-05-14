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Türkiye'deki En Uygun Fiyatlı Elektrikli Otomobiller

Türkiye'deki En Uygun Fiyatlı Elektrikli Otomobiller

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
14.05.2025 - 15:10

Elektrikli otomobil piyasası son yıllarda ciddi bir ivme kazandı. Bir zamanlar yalnızca yüksek bütçelere hitap eden bu araçlar, artık daha ulaşılabilir modellerle de karşımıza çıkıyor. Biz de bu yazımızda Türkiye’de fiyat-performans açısından öne çıkan en uygun fiyatlı elektrikli otomobilleri sizler için derledik. Listemizde hem şehir içi kullanıma uygun kompakt çözümler hem de günlük ihtiyaçları karşılayacak seviyede donanıma sahip modeller yer alıyor.

Türkiye’de satışta olan ve bütçe dostu fiyat etiketleriyle dikkat çeken elektrikli otomobiller, birçok kullanıcı için cazip bir alternatif hâline geldi. Bizler de bu araçlara ilgi duyanlar için elektrikli araba fiyatı araştırmalarında yol gösterecek kapsamlı bir liste hazırladık.

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Fiat 500e fiyatları

Fiat 500e fiyatları

Fiat 500e, şık tasarımı ve şehir içi kullanıma uygun yapısıyla dikkat çeken elektrikli modellerden biri. Fiat'ın güncel fiyat listesi incelendiğinde; 87 kW motor gücüne ve 320 km menzile sahip bu modelin Hatchback versiyonu 1.285.900 TL’den satışa sunulurken, “3+1” kapılı versiyonu 1.345.900 TL, Cabrio seçeneğinin fiyatı ise 1.375.900 TL fiyat etiketine sahip.

87kW, 320 km, La Prima by Bocelli (HB), Otomatik Fiyat: 1.285.900 TL

87kW, 320 km, La Prima by Bocelli (3+1), Otomatik Fiyat: 1.345.900 TL

87kW, 320 km, La Prima by Bocelli (Cabrio), Otomatik Fiyat: 1.375.900 TL

BYD DOLPHIN fiyatları

BYD DOLPHIN fiyatları

BYD’nin Türkiye pazarındaki dikkat çekici modellerinden biri olan DOLPHIN, uygun fiyatı ve 427 kilometrelik menziliyle öne çıkıyor. BYD'nin güncel fiyat listesi incelendiğinde; 150 kW motor gücüne sahip bu modelin Comfort versiyonu 1.365.000 TL’ye, Design versiyonu ise 1.470.000 TL’ye satışa sunuluyor.

150 kW, 427 km Comfort, Otomatik Fiyat: 1.365.000 TL

150 kW, 427 km Design, Otomatik Fiyat: 1.470.000 TL

Opel Corsa-e fiyatları

Opel Corsa-e fiyatları

Opel’in elektrikli araç pazarındaki temsilcisi Corsa-e, hem menzil değeri hem de kompakt yapısıyla şehir içi kullanım için ideal modellerden biri. 100 kW motor gücüne ve 492 kilometrelik menzile sahip olan GS donanımlı Corsa-e modeli, 1.370.000 TL fiyat etiketiyle satışta.

100 kW, 492 km, GS, Otomatik Fiyat: 1.370.000 TL

MG4 fiyatları

MG4 fiyatları

MG markasının dikkat çeken elektrikli hatchback modeli MG4, farklı donanım seçenekleri ve performans seviyeleriyle geniş bir kullanıcı kitlesine hitap ediyor. 125 kW motor gücü ve 350 km menzil sunan Comfort donanımlı versiyonun MG4 fiyatı 1.379.000 TL olarak belirlenmiş durumda.

Daha yüksek performans isteyenler için 150 kW güç ve 435 km menzil sunan Luxury paketi 1.579.000 TL’ye, 170 kW motorlu, sportif XPOWER versiyonu ise 2.150.000 TL’ye satışa sunuluyor.

125 kW, 350 km, Comfort, Otomatik Fiyat: 1.379.000 TL

150 kW, 435 km, Luxury, Otomatik Fiyat: 1.579.000 TL

170 kW, 385 km, XPOWER, Otomatik Fiyat: 2.150.000 TL

Togg T10X fiyatları

Togg T10X fiyatları

Türkiye'nin yerli elektrikli otomobili Togg T10X 160 kW motor gücüne sahip ve 314 km menzil sunan V1 RWD versiyonu Togg fiyatı açısından en ulaşılabilir seçenek olup 1.440.000 TL’den satışa sunuluyor. Daha uzun menzil arayanlar için V1 RWD Uzun Menzil versiyon 1.680.000 TL, V2 RWD Uzun Menzil paketi ise 1.830.000 TL fiyat etiketine sahip.

160 kW, 314 km, V1 RWD, Otomatik Fiyat: 1.440.000 TL

160 kW, 523 km, V1 RWD Uzun Menzil, Otomatik Fiyat: 1.680.000 TL

160 kW, 523 km, V2 RWD Uzun Menzil, Otomatik Fiyat: 1.830.000 TL

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Fiat 600e fiyatları

Fiat 600e fiyatları

Fiat'ın güncel fiyat listesi incelendiğinde; tamamen elektrikli B-SUV modeli 600e'nin 115 kW motor gücü ve 400 km menzil sunan La Prima donanımlı 600e modelinin 1.619.900 TL fiyat etiketiyle satışa sunulduğu görülüyor.

115 kW, 400 km, La Prima, Otomatik Fiyat: 1.619.900 TL

Peugeot e-208 fiyatları

Peugeot e-208 fiyatları

Peugeot e-208, elektrikli hatchback segmentinin sevilen modellerinden biri. Peugeot'nun güncel fiyat listesi incelendiğinde ise 100 kW motor gücüne ve 498 kilometre menzile sahip GT donanımlı versiyonun fiyatı 1.632.000 TL olarak belirlenmiş durumda olduğu görülüyor.

100 kW, 498 km, GT, Otomatik Fiyat: 1.632.000 TL

Kia EV3 fiyatları

Kia EV3 fiyatları

Kia’nın tamamen elektrikli kompakt SUV modeli EV3 farklı donanım seçenekleriyle dikkat çeken modeller arasında.

Kia'nın güncel fiyat listesi incelendiğinde; 150 kW motor gücüne sahip ve 435 km menzil sunan Elegance Standard Range versiyonu 1.645.000 TL, 604 km menzilli Elegance Long Range ve Prestige Standard Range versiyonlarının her birinin 1.850.000 TL ve serinin en üst donanımı olan GT-Line Long Range versiyonu ise 2.519.000 TL ile satışta olduğu görülüyor.

150 kW, 435 km, Elegance Standard Range, Otomatik Fiyat: 1.645.000 TL

150 kW, 604 km, Elegance Long Range, Otomatik Fiyat: 1.850.000 TL

150 kW, 604 km, Prestige Standard Range, Otomatik Fiyat: 1.850.000 TL

150 kW, 584 km, GT-Line Long Range, Otomatik Fiyat: 2.519.000 TL

Citroen e-C4 fiyatları

Citroen e-C4 fiyatları

Citroen’in e-C4 modeli konfor odaklı yapısı ve sade tasarımıyla öne çıkıyor. Citroen'in güncel fiyat listesine göre ise 115 kW motor gücü ve 406 kilometre menzil sunan Max donanımlı e-C4 modeli, 1.660.000 TL fiyat etiketiyle listeleniyor.

115 kW, 406 km Max, Otomatik, Fiyat: 1.660.000 TL

Citroen e-C4 X fiyatları

Citroen e-C4 X fiyatları

Citroen’in elektrikli sedan modeli e-C4 X, aerodinamik tasarımıyla adından çokça söz ettiriyor. Citroen'in güncel fiyat listesiincelendiğinde ise 115 kW motor gücü ve 417 kilometre menzil sunan Max donanımlı versiyonun fiyatı 1.680.000 TL olarak listelendiği görülüyor.

115 kW, 417km, Max, Otomatik Fiyat: 1.680.000 TL

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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