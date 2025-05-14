Türkiye'deki En Uygun Fiyatlı Elektrikli Otomobiller

Elektrikli otomobil piyasası son yıllarda ciddi bir ivme kazandı. Bir zamanlar yalnızca yüksek bütçelere hitap eden bu araçlar, artık daha ulaşılabilir modellerle de karşımıza çıkıyor. Biz de bu yazımızda Türkiye’de fiyat-performans açısından öne çıkan en uygun fiyatlı elektrikli otomobilleri sizler için derledik. Listemizde hem şehir içi kullanıma uygun kompakt çözümler hem de günlük ihtiyaçları karşılayacak seviyede donanıma sahip modeller yer alıyor.

Türkiye’de satışta olan ve bütçe dostu fiyat etiketleriyle dikkat çeken elektrikli otomobiller, birçok kullanıcı için cazip bir alternatif hâline geldi. Bizler de bu araçlara ilgi duyanlar için elektrikli araba fiyatı araştırmalarında yol gösterecek kapsamlı bir liste hazırladık.