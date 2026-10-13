Türkiye'de Yalnızca 1 Kişinin Yaşadığı Kimsesiz Köyler

TÜİK'in 2025 verilerine göre Türkiye'nin nüfusu bir yılda 427 bin 224 kişi artarak 86 milyon 92 bin 168'e ulaştı. Ancak bu artışın kırsala yansıdığı söylenemez.

Anadolu Ajansı'nın aktardığı verilere göre il ve ilçe merkezlerinde yaşayanların oranı yüzde 93,6'ya çıkarken belde ve köylerde yaşayanların oranı yüzde 6,4'e geriledi. Kırsal nüfus bir yılda yüzde 2,1 azalarak 5 milyon 536 bin 693 kişiye düştü.

Kırsal nüfusun en kalabalık olduğu il 284 bin 162 kişiyle Afyonkarahisar, en az olduğu il ise 28 bin 45 kişiyle Tunceli oldu. Türkiye'nin en kalabalık köyü ise 6 bin 681 kişinin yaşadığı Adıyaman Merkez'e bağlı İpekli.

Türkiye genelinde bir köyde ortalama 234 kişi yaşıyor.