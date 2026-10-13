Türkiye'de Yalnızca 1 Kişinin Yaşadığı Kimsesiz Köyler
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Türkiye'nin nüfusu her yıl artmaya devam ediyor. TÜİK'in verilerine göre, ülkemizin 31 Aralık 2025 itibarıyla nüfusu 86.092.168 olarak kaydedildi. Nüfusumuz artarken bazı köyler ise tamamen boşalıyor. TÜİK'in 2025 verilerine göre üç köyde geriye yalnızca birer kişi kaldı.
Tek bir sakinin yaşadığı bu köyler, kırsaldan kente göçün ulaştığı boyutu da gözler önüne seriyor.
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Bitlis, Siirt ve Iğdır'da Birer Kişilik Köyler
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Her 100 Kişiden Yalnızca 6'sı Köyde Yaşıyor
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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