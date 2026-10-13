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Türkiye'de Yalnızca 1 Kişinin Yaşadığı Kimsesiz Köyler

Türkiye'de Yalnızca 1 Kişinin Yaşadığı Kimsesiz Köyler

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
13.10.2026 - 14:01
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Türkiye'nin nüfusu her yıl artmaya devam ediyor. TÜİK'in verilerine göre, ülkemizin 31 Aralık 2025 itibarıyla nüfusu 86.092.168 olarak kaydedildi. Nüfusumuz artarken bazı köyler ise tamamen boşalıyor. TÜİK'in 2025 verilerine göre üç köyde geriye yalnızca birer kişi kaldı. 

Tek bir sakinin yaşadığı bu köyler, kırsaldan kente göçün ulaştığı boyutu da gözler önüne seriyor.

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Bitlis, Siirt ve Iğdır'da Birer Kişilik Köyler

Bitlis, Siirt ve Iğdır'da Birer Kişilik Köyler

Türkiye'nin nüfusu en az köyleri şu şekilde:

Bu üç köyün her birinde yalnızca bir kişi yaşıyor.

Listenin devamında da nüfusu bir elin parmaklarını geçmeyen köyler var. Bingöl'ün Yedisu ilçesine bağlı Akımlı köyünde 2 kişi yaşarken Bingöl/Adaklı'daki Maltepe, Hakkari/Yüksekova'daki Dilekli ve Kütahya/Emet'teki Kalfalar köylerinin nüfusu 3'te kaldı.

Şırnak Merkez'e bağlı Kemerli köyünde 4, Cevizdüzü köyünde 5, Erzincan'ın Tercan ilçesine bağlı Topalhasan köyünde ise 6 kişi yaşıyor.

Her 100 Kişiden Yalnızca 6'sı Köyde Yaşıyor

Her 100 Kişiden Yalnızca 6'sı Köyde Yaşıyor

TÜİK'in 2025 verilerine göre Türkiye'nin nüfusu bir yılda 427 bin 224 kişi artarak 86 milyon 92 bin 168'e ulaştı. Ancak bu artışın kırsala yansıdığı söylenemez.

Anadolu Ajansı'nın aktardığı verilere göre il ve ilçe merkezlerinde yaşayanların oranı yüzde 93,6'ya çıkarken belde ve köylerde yaşayanların oranı yüzde 6,4'e geriledi. Kırsal nüfus bir yılda yüzde 2,1 azalarak 5 milyon 536 bin 693 kişiye düştü.

Kırsal nüfusun en kalabalık olduğu il 284 bin 162 kişiyle Afyonkarahisar, en az olduğu il ise 28 bin 45 kişiyle Tunceli oldu. Türkiye'nin en kalabalık köyü ise 6 bin 681 kişinin yaşadığı Adıyaman Merkez'e bağlı İpekli.

Türkiye genelinde bir köyde ortalama 234 kişi yaşıyor.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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