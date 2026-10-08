Herkes Köyü Terk Etti, O Eşiyle Birlikte Kaldı: Her Yıl 600 Tonla Servet Kazanıyor

Abdiş, Ilgaz Dağı'nın çok sayıda hayvan ve bitki türüne ev sahipliği yapan özel bir coğrafya olduğunu söyledi. Bölgenin zengin bitki örtüsünün bal üretimi için önemli bir avantaj sağladığını belirten arıcı, balın kalitesine de katkıda bulunduğunu ifade etti.

'Çevremizde çok sayıda endemik bitki yetişiyor. Kekik, geven, ıhlamur, yabangülü, geyik yoncası binlerce bitki türümüz var.' diyen Abdiş, arıların Ilgaz'ın endemik türlerinden bal topladığını, kendilerinin de hasat ettiğini aktardı. Köyün milli park sınırları içinde bulunduğunu, arı kovanlarının ve bal hasadının da aynı bölgede yapıldığını söyleyen Abdiş, yılda yaklaşık 600 kilogram bal üretiyor.