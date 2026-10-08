Herkes Köyü Terk Etti, O Eşiyle Birlikte Kaldı: Her Yıl 600 Tonla Servet Kazanıyor
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Kastamonu'da yılın büyük bölümünü kar altında geçiren 1441 rakımlı köyünü terk etmeyen arıcı Şaban Abdiş, eşiyle birlikte yaşamını sürdürüyor. Arılarından yılda yaklaşık 600 kilo bal hasat eden Abdiş'in köyde kalmasının nedeni ise arıcılık.
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Kaynak: AA
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Ilgaz Dağı'nın 1441 rakımlı Gözecik Mahallesi'nde eşiyle yaşayan 64 yaşındaki arıcı, zorlu kış şartlarına rağmen köyünü terk etmiyor.
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Kekik, geven ve ıhlamur gibi endemik bitkilerden toplanan bal, yılda yaklaşık 600 kilograma ulaşıyor.
Balını bilen müşteriler ürünü almak için doğrudan köye geliyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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