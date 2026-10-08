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Herkes Köyü Terk Etti, O Eşiyle Birlikte Kaldı: Her Yıl 600 Tonla Servet Kazanıyor

Herkes Köyü Terk Etti, O Eşiyle Birlikte Kaldı: Her Yıl 600 Tonla Servet Kazanıyor

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
08.10.2026 - 20:30
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Kastamonu'da yılın büyük bölümünü kar altında geçiren 1441 rakımlı köyünü terk etmeyen arıcı Şaban Abdiş, eşiyle birlikte yaşamını sürdürüyor. Arılarından yılda yaklaşık 600 kilo bal hasat eden Abdiş'in köyde kalmasının nedeni ise arıcılık.

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Kaynak: AA

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Ilgaz Dağı'nın 1441 rakımlı Gözecik Mahallesi'nde eşiyle yaşayan 64 yaşındaki arıcı, zorlu kış şartlarına rağmen köyünü terk etmiyor.

Ilgaz Dağı'nın 1441 rakımlı Gözecik Mahallesi'nde eşiyle yaşayan 64 yaşındaki arıcı, zorlu kış şartlarına rağmen köyünü terk etmiyor.

Bostan köyüne bağlı 10 haneli Gözecik Mahallesi'nde yaşayan 64 yaşındaki Şaban Abdiş, küçük yaşlardan beri arıcılıkla uğraşıyor. Yılın önemli bölümü kar altında geçen mahallede şu anda yalnızca Abdiş ve eşi yaşıyor. İki oğlu iş nedeniyle köyden ayrıldı.

Abdiş, çocuklarının zaman zaman yardıma geldiğini, genelde ise eşiyle birlikte yalnız yaşadıklarını anlattı. Köyünü ve arıcılığı sevdiğini belirten Abdiş, 'Bu arılar sayesinde duruyoruz.' dedi.

Kekik, geven ve ıhlamur gibi endemik bitkilerden toplanan bal, yılda yaklaşık 600 kilograma ulaşıyor.

Kekik, geven ve ıhlamur gibi endemik bitkilerden toplanan bal, yılda yaklaşık 600 kilograma ulaşıyor.

Abdiş, Ilgaz Dağı'nın çok sayıda hayvan ve bitki türüne ev sahipliği yapan özel bir coğrafya olduğunu söyledi. Bölgenin zengin bitki örtüsünün bal üretimi için önemli bir avantaj sağladığını belirten arıcı, balın kalitesine de katkıda bulunduğunu ifade etti.

'Çevremizde çok sayıda endemik bitki yetişiyor. Kekik, geven, ıhlamur, yabangülü, geyik yoncası binlerce bitki türümüz var.' diyen Abdiş, arıların Ilgaz'ın endemik türlerinden bal topladığını, kendilerinin de hasat ettiğini aktardı. Köyün milli park sınırları içinde bulunduğunu, arı kovanlarının ve bal hasadının da aynı bölgede yapıldığını söyleyen Abdiş, yılda yaklaşık 600 kilogram bal üretiyor.

Balını bilen müşteriler ürünü almak için doğrudan köye geliyor.

Balını bilen müşteriler ürünü almak için doğrudan köye geliyor.

Abdiş'in ürünlerini satmak için de köyden ayrılması gerekmiyor. Balını bilen müşteriler, ürünleri almak için doğrudan köye geliyor.

Arıcılığın kendileri için köyde kalmanın temel nedenlerinden biri olduğunu ifade eden Abdiş, yüksek rakımı ve doğal yapısıyla köylerinin kendileri için özel bir yere sahip olduğunu söyledi.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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