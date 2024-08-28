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Türkiye’de İncel ve Aşırı Sağ Gençlik Hareketleri: Tehlikeli Bir Yükseliş

etiket Türkiye’de İncel ve Aşırı Sağ Gençlik Hareketleri: Tehlikeli Bir Yükseliş

Kayhan Karlı
Kayhan Karlı - yazio
28.08.2024 - 19:58

Son dönemde Eskişehir’de yaşanan korkunç saldırı, Türkiye'deki gençler arasında yükselen tehlikeli bir eğilimi yeniden gündeme getirdi. İnternette örgütlenen incel (istem dışı bekâr) gruplar, sokak hayvanlarına ve yabancılara yönelik düşmanlığı körükleyen aşırı sağ milliyetçi hareketlerle birleşerek, gençler arasında yayılmakta olan karanlık bir dalga oluşturuyor. Peki, bu grupların kökeni nedir, nasıl örgütleniyorlar ve toplumumuz için neden bu kadar tehlikeliler?

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İncel: Kadın düşmanlığından nefret söylemine

İncel: Kadın düşmanlığından nefret söylemine

İncel, 'involuntary celibate' (istem dışı bekâr) ifadesinin kısaltmasıdır ve özellikle erkekler arasında bir tür mağduriyet kültürü geliştiren bir gruptur. Bu grup üyeleri, kadınların kendilerine ilgi göstermemesinden şikâyet ederken, bu durumu kadın düşmanlığına varan bir nefret söylemiyle besliyorlar. İncel topluluğu, dünya çapında birçok ülkede olduğu gibi Türkiye'de de genç erkekler arasında yayılmakta. Özellikle sosyal medya ve internet forumları, bu ideolojinin yayılmasında büyük bir rol oynuyor.

Aşırı sağ ve milliyetçi gençlik: Yeni nesil tehlike

Türkiye'deki aşırı sağcı ve milliyetçi gençlik hareketleri, köklerini geçmişten alsa da, günümüzde internetin etkisiyle daha radikal ve organize bir yapıya bürünmüş durumda. Batı'da 'alt-right' olarak bilinen hareket, Türkiye'de de benzer şekilde gençler arasında kök salmış görünüyor. Bu gruplar, sosyal medya platformları üzerinden hızla örgütleniyor ve kendi ideolojilerini yaymak için çeşitli semboller ve söylemler kullanıyorlar. Bu hareketler, milliyetçilik ve yerli-milli söylemlerini aşırı uçlara taşıyarak, yabancı düşmanlığı ve sokak hayvanlarına yönelik şiddeti körüklüyorlar.

Sokak hayvanları ve yabancılar: Neden hedef haline geldiler?

Aşırı sağcı grupların hedef tahtasında, sokak hayvanları ve yabancılar özellikle öne çıkıyor. Sokak hayvanlarına yönelik düşmanlık, bu grupların gözünde 'temiz' bir toplum yaratma arzusunun bir parçası olarak görülüyor. Aynı şekilde, yabancı düşmanlığı da, milliyetçi söylemlerle harmanlanarak, toplumda dışlayıcı ve tehlikeli bir ortam yaratıyor. Bu durum, toplumsal huzuru tehdit eden bir unsur haline gelmiş durumda.

Alt-Right hareketi: Batı’dan Türkiye’ye yayılan tehlike

Alt-Right hareketi: Batı’dan Türkiye’ye yayılan tehlike

Batı'da 'alt-right' olarak bilinen aşırı sağ hareket, internet memleri, popüler kültür ve siyasi söylemlerle gençler arasında hızla yayıldı. Bu hareket, özellikle Amerika ve Avrupa’da gençlerin radikalleşmesinde büyük rol oynadı. Türkiye'deki gençler de, bu hareketin söylemlerini ve ideolojisini internet üzerinden benimseyerek, kendi ülkelerinde benzer bir dalga yaratmaya başladılar. Bu durum, sosyal medya platformlarında ve forumlarda hızla yayılırken, tehlikeli bir kültürün kök salmasına neden oluyor.

Ne yapılmalı?

Bu tehlikeli ideolojilerin yayılmasını önlemek için, toplum olarak bazı adımlar atmamız şart. Öncelikle, eğitim sisteminde gençlere yönelik bilinçlendirme kampanyaları düzenlenmeli, cinsiyet eşitliği, hoşgörü ve farklılıklara saygı konularında farkındalık yaratılmalı. Ayrıca, sosyal medyanın denetimi artırılarak, nefret söylemleri ve radikal ideolojilerin yayılması engellenmeli. Gençler için psikososyal destek programları ve sağlıklı sosyal ortamlar yaratılarak, bu tür tehlikeli gruplara yönelmeleri önlenebilir.

Eskişehir’deki saldırı, Türkiye'deki gençler arasında yayılan karanlık bir dalgayı gözler önüne serdi. İnternette örgütlenen incel ve aşırı sağcı milliyetçi gençler, toplumumuz için ciddi bir tehdit oluşturuyor. Bu tehlikeli hareketlerin kök salmasını önlemek ve toplumsal huzuru korumak için, toplumun her kesimine görev düşüyor. Gençlerimizi bu tür zararlı ideolojilerden uzak tutmak için bir araya gelmeli ve gerekli adımları atmalıyız.

Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

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