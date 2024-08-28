Türkiye’de İncel ve Aşırı Sağ Gençlik Hareketleri: Tehlikeli Bir Yükseliş

Batı'da 'alt-right' olarak bilinen aşırı sağ hareket, internet memleri, popüler kültür ve siyasi söylemlerle gençler arasında hızla yayıldı. Bu hareket, özellikle Amerika ve Avrupa’da gençlerin radikalleşmesinde büyük rol oynadı. Türkiye'deki gençler de, bu hareketin söylemlerini ve ideolojisini internet üzerinden benimseyerek, kendi ülkelerinde benzer bir dalga yaratmaya başladılar. Bu durum, sosyal medya platformlarında ve forumlarda hızla yayılırken, tehlikeli bir kültürün kök salmasına neden oluyor.

Ne yapılmalı?

Bu tehlikeli ideolojilerin yayılmasını önlemek için, toplum olarak bazı adımlar atmamız şart. Öncelikle, eğitim sisteminde gençlere yönelik bilinçlendirme kampanyaları düzenlenmeli, cinsiyet eşitliği, hoşgörü ve farklılıklara saygı konularında farkındalık yaratılmalı. Ayrıca, sosyal medyanın denetimi artırılarak, nefret söylemleri ve radikal ideolojilerin yayılması engellenmeli. Gençler için psikososyal destek programları ve sağlıklı sosyal ortamlar yaratılarak, bu tür tehlikeli gruplara yönelmeleri önlenebilir.

Eskişehir’deki saldırı, Türkiye'deki gençler arasında yayılan karanlık bir dalgayı gözler önüne serdi. İnternette örgütlenen incel ve aşırı sağcı milliyetçi gençler, toplumumuz için ciddi bir tehdit oluşturuyor. Bu tehlikeli hareketlerin kök salmasını önlemek ve toplumsal huzuru korumak için, toplumun her kesimine görev düşüyor. Gençlerimizi bu tür zararlı ideolojilerden uzak tutmak için bir araya gelmeli ve gerekli adımları atmalıyız.

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