Türkiye’de İncel ve Aşırı Sağ Gençlik Hareketleri: Tehlikeli Bir Yükseliş
Son dönemde Eskişehir’de yaşanan korkunç saldırı, Türkiye'deki gençler arasında yükselen tehlikeli bir eğilimi yeniden gündeme getirdi. İnternette örgütlenen incel (istem dışı bekâr) gruplar, sokak hayvanlarına ve yabancılara yönelik düşmanlığı körükleyen aşırı sağ milliyetçi hareketlerle birleşerek, gençler arasında yayılmakta olan karanlık bir dalga oluşturuyor. Peki, bu grupların kökeni nedir, nasıl örgütleniyorlar ve toplumumuz için neden bu kadar tehlikeliler?
İncel: Kadın düşmanlığından nefret söylemine
Sokak hayvanları ve yabancılar: Neden hedef haline geldiler?
Aşırı sağcı grupların hedef tahtasında, sokak hayvanları ve yabancılar özellikle öne çıkıyor. Sokak hayvanlarına yönelik düşmanlık, bu grupların gözünde 'temiz' bir toplum yaratma arzusunun bir parçası olarak görülüyor. Aynı şekilde, yabancı düşmanlığı da, milliyetçi söylemlerle harmanlanarak, toplumda dışlayıcı ve tehlikeli bir ortam yaratıyor. Bu durum, toplumsal huzuru tehdit eden bir unsur haline gelmiş durumda.