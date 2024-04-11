Türkiye'de Bazı Yollarda Gördüğümüz Bu Asfaltlar Neden Kırmızı?
Türkiye'de Bazı Yollarda Gördüğümüz Bu Asfaltlar Neden Kırmızı?
Kaynak: https://www.webtekno.com/kirmizi-mast...
Osmangazi Köprüsü'nden geçerken asfaltın kırmızı rengi dikkatinizi çekmiş olabilir. Bu rengin neden kırmızı olduğunu merak etmiş miydiniz? Bu sorunuzun yanıtını sizinle paylaşmak isterim. İnşaat ve yol yapım sektörlerinde sıklıkla kullanılan mastik asfaltın, özellikle köprü gibi yapılar için seçilmesinin belirli nedenleri bulunmaktadır.
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Mastik asfalt, ilk olarak 1960'larda Almanya'da çivili kar lastiklerinin yol yüzeylerinde meydana getirdiği deformasyonları önlemek amacıyla geliştirildi ve ilk defa Kiel şehrinde kullanıldı.
Türkiye'de ise Osmangazi Köprüsü, Avrasya Tüneli ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü gibi önemli yapılar mastik asfalt kullanılarak inşa edildi.
Mastik asfalt, özellikle yoğun trafik yüküne maruz kalan yollar ve köprülerde tercih edilen, aşınma direnci yüksek bir kaplama malzemesidir.
Standart asfalt, bitüm ve ince agrega karışımından oluşurken, mastik asfalt bu karışıma ek olarak polimer katkısı ve dolgu maddesi eklenerek üretilir.
Bu ek katkılar, malzemenin sıcak ve soğuk hava koşullarına karşı daha dirençli olmasını sağlar.
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Mastik asfaltın kırmızı ve siyah olmak üzere iki çeşidi bulunmaktadır. Özellikle zorlu iklim koşullarında ve yoğun trafik altında kalan yüzeyler için mükemmel bir seçenek olan mastik asfalt, esnek yapısı sayesinde sıcaklık dalgalanmaları karşısında yüzeyin çatlamasını ve bozulmasını önler.
Bu özellik, mastik asfaltın kış aylarında buzlanma ve don olaylarına karşı dirençli olmasını sağlar. Yüksek sıcaklıklarda ise yumuşama ve şekil değiştirme riskini azaltır.
Mastik asfaltın su geçirmez ve uzun ömürlü olması da önemli özelliklerindendir. Yüksek kalitesi sayesinde uzun yıllar boyunca kullanılabilir ve bu sayede bakım masrafları azalır.
Ağır araç trafiğine dayanıklı olması sebebiyle yollar ve otoparklar başta olmak üzere birçok alanda kullanılır. Su geçirmez özelliği ise köprülerde tercih edilmesinin başlıca sebebidir.
Havaalanları için uçakların ağırlığına dayanabilecek mastik asfalt kaplama malzemesi kullanılırken, ağır makine ve ekipmanların bulunduğu endüstriyel zeminler de mastik asfaltın kullanıldığı alanlar arasındadır.
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Mastik asfaltın uygulanma süreci, kullanılacak alanın özelliklerine göre değişiklik gösterir. Genel olarak uygulama süreci; hazırlık aşaması, karışım hazırlığı, uygulama ve sıkıştırma aşamalarından oluşur.
Mastik asfaltın diğer yüzey kaplama malzemelerine göre daha uzun ömürlü olması ve pürüzsüz yüzeyi sunması, bu malzemenin avantajlarından sadece birkaçıdır. Ancak mastik asfaltın başlangıç maliyeti, geleneksel asfalt türlerine göre daha yüksektir.
Ayrıca uygulanması, özel ekipman ve eğitimli iş gücü gerektirir. Yüksek sıcaklıklar altında mastik asfaltın yumuşaması, yoğun güneş ışığına maruz kalan bölgelerde sorun yaratabilir.
Mastik asfaltın çevreye olan etkileri, sürdürülebilirlik ve çevre dostu teknolojilerin önem kazandığı günümüzde önemli bir konudur. Mastik asfaltın yeniden kullanılabilir olması, çevre üzerindeki olumsuz etkilerini minimuma indirir. Eski mastik asfalt, yeni projelerde kullanılmak üzere geri dönüştürülebilir.
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Bu asfaltın kullanıldığı köprülerden cidden çok mu araç geçiyor acaba