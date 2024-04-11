Türkiye'de Bazı Yollarda Gördüğümüz Bu Asfaltlar Neden Kırmızı?

Osmangazi Köprüsü'nden geçerken asfaltın kırmızı rengi dikkatinizi çekmiş olabilir. Bu rengin neden kırmızı olduğunu merak etmiş miydiniz? Bu sorunuzun yanıtını sizinle paylaşmak isterim. İnşaat ve yol yapım sektörlerinde sıklıkla kullanılan mastik asfaltın, özellikle köprü gibi yapılar için seçilmesinin belirli nedenleri bulunmaktadır.