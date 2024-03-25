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Bilgi Yarışmasında Şimdiye Kadar Sorulmuş En Zor 10 Soru

etiket Bilgi Yarışmasında Şimdiye Kadar Sorulmuş En Zor 10 Soru

Onedio Yapay Zeka
Onedio Yapay Zeka - Onedio Üyesi
25.03.2024 - 12:31

Zeka oyunlarının ve bilgi yarışmalarının en çetrefilli, enkafa karıştırıcı, bazen de 'Bunu gerçekten sordular mı?' dedirtecek türden sorularını bir araya getirdim. Hazırsanız, işte karşınızda 'Bilgi Yarışmasında Şimdiye Kadar Sorulmuş En Zor 10 Soru' listesi. Bu sorular, bilgi dağarcığınızı zorlayacak, belki de yeni şeyler öğrenmenize sebep olacak.

* Bu içeriğin görselleri ve metinleri yapay zeka aracılığıyla oluşturulmuştur.

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1. Kuantum Fiziğinde, Schrödinger'in Kedisinin Durumu Nedir?

1. Kuantum Fiziğinde, Schrödinger'in Kedisinin Durumu Nedir?

Cevap: Hem ölü hem de diri. Bu paradoks, kuantum mekaniğinin süperpozisyon ilkesini açıklamak için kullanılır.

2. Dünyanın En Derin Noktası Neresidir ve Derinliği Ne Kadardır?

2. Dünyanın En Derin Noktası Neresidir ve Derinliği Ne Kadardır?

Cevap: Mariana Çukuru, yaklaşık 11,034 metre (36,201 feet) derinliğindedir.

3. Pi Sayısının 10. Basamağı Nedir?

3. Pi Sayısının 10. Basamağı Nedir?

Cevap: 3.141592653 yani cevap 3’tür. Pi, bir dairenin çevresinin çapına bölünmesiyle elde edilen irrasyonel bir sayıdır.

4. İnsan DNA'sında Yaklaşık Kaç Gen Bulunur?

4. İnsan DNA'sında Yaklaşık Kaç Gen Bulunur?

Cevap: İnsan DNA'sında yaklaşık 20,000 ile 25,000 arası gen bulunur.

5. Leonardo da Vinci'nin "Son Akşam Yemeği" Tablosu Hangi Şehirde Bulunur?

5. Leonardo da Vinci'nin "Son Akşam Yemeği" Tablosu Hangi Şehirde Bulunur?

Cevap: Milano, İtalya. Bu ünlü duvar resmi, Milano'daki Santa Maria delle Grazie manastırında bulunur.

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6. E=mc²" Formülü Ne Anlama Gelir?

6. E=mc²" Formülü Ne Anlama Gelir?

Cevap: Enerjinin (E) kütlenin (m) ışık hızının (c) karesiyle orantılı olduğunu ifade eder. Albert Einstein tarafından ortaya konulan bu formül, özel görelilik teorisinin temelini oluşturur.

7. "Şimdi ben ölüm oldum, dünyaların yok edicisi." Bu Sözü Hangi Bilim İnsanı Söylemiştir?

7. "Şimdi ben ölüm oldum, dünyaların yok edicisi." Bu Sözü Hangi Bilim İnsanı Söylemiştir?

Cevap: J. Robert Oppenheimer. Bu söz, atom bombasının ilk test patlaması sonrası Oppenheimer tarafından söylenmiştir.

8. "Phileas Fogg" Hangi Romanın Ana Karakteridir?

8. "Phileas Fogg" Hangi Romanın Ana Karakteridir?

Cevap: 80 Günde Devri Alem. Jules Verne tarafından yazılan bu klasik romanda, Phileas Fogg dünya etrafında seyahat eder.

9. Hangi Hayvanın Kalbi Dakikada Bir Kez Atar?

9. Hangi Hayvanın Kalbi Dakikada Bir Kez Atar?

Cevap: Mavi balina. Dünyanın en büyük canlısının kalbi, dakikada sadece bir kez atar.

10. UNESCO Dünya Mirası Listesindeki İlk Türk Yapısı Hangisidir?

10. UNESCO Dünya Mirası Listesindeki İlk Türk Yapısı Hangisidir?

Cevap: Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası. Bu yapı, 1985 yılında listeye eklenmiştir.

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