Türkiye Cumhuriyeti Genel Kültür Testinde İlkokul Öğrencileri Bile Full Çekecek!
Hepimiz biliyoruz ki, genel kültür bilgisi hayatın her alanında bize yardımcı olur. Ancak bu Türkiye Cumhuriyeti Genel Kültür Testi, öyle bir test ki, adeta bir bilgi şöleni sunuyor. İçerisinde yer alan sorular, öyle bir hazırlanmış ki, ilkokul öğrencileri bile bu testi tam puanla geçebilir. Bu test, Türkiye'nin dört bir yanını kapsayan, coğrafyasından tarihine, sanatından spora kadar birçok farklı konuyu içeriyor. Ama merak etmeyin, bu testi çözerken hem eğlenecek hem de öğreneceksiniz.
Türkiye Cumhuriyeti Genel Kültür Testinde İlkokul Öğrencileri Bile Full Çekecek!
Haydiii!
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1. Cumhuriyet tipi yönetim anlayışında egemenlik kimin elindedir?
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2. Milli Mücadele sonrasında yapılan İktisat Kongresi hangi şehirde yapılmıştır?
3. Hangi ülkeyle olan sınır Lozan Konferası'nda belirlenmemiştir?
4. Kurtuluş Savaşı'na katılanlara verilen madalya hangisidir?
5. 1924 Anayasası kaç yılına kadar yürürlükte kalmıştır?
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6. İtalyanlar hangi savaş sonunda Anadolu'dan tamamen çıkmışlardır?
7. Tevhid-i Tedrisat Kanunu ne anlama gelmektedir?
8. Sivas Kongresi'nin ardından milli mücadeleyi desteklemek için çıkarılan gazete hangisidir?
9. Türkiye'ye Boğazlar üzerinde tam kontrol hakkı veren 20 Temmuz 1936 yılında imzalanan sözleşme hangisidir?
10. Misak-ı Milli'nin kelime anlamı nedir?
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11. Türkiye Cumhuriyeti hangi tarihte kurulmuştur?
12. Erzurum Kongresi'nin kararlarını aynen kabul eden kongre hangisidir?
13. Lozan Antlaşması hangi ülkede imzalanmıştır?
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2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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