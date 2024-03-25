Türk Siyaset Tarihine Ne Kadar Hakimsin?
Türk Siyaset Tarihine Ne Kadar Hakimsin?
Siyaset özellikle konu Türkiye olunca içinden istesek de çıkamadığımız bir kavram. Peki sen Türk siyasetini ne kadar iyi biliyorsun?
Hadi test edelim!
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1. Geçmişe giderek kolay bir soruyla başlayalım. Türkiye Cumhuriyeti hangi tarihte kuruldu?
2. Peki Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk başbakanı kimdir?
3. Hangisi Terakkiperver Cumhuriyet Fıkrası’nın kurucularından biri değildir?
4. Türkiye Cumhuriyeti’nin 4. Başbakanı kimdir?
5. Ordunun yönetime el koyduğu ilk askeri müdahale hangisidir?
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6. Çok partili hayata geçilince Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyet Halk Fıkrası’ndan sonra kurulan ilk parti hangisidir?
7. YSK, tam adıyla ‘Yüksek Seçim Kurulu’ kimlerden oluşmaktadır?
8. Cumhuriyet tarihinde kaç tane referandum yapılmıştır?
9. Aşağıdaki kişilerden hangisi diğerlerinden daha önce başbakan olmuştur?
10. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nda son 35 yılda en yüksek oy oranını hangi isim aldı?
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11. Tansu Çiller’in partisinin adı nedir?
12. Ak Parti kaç yılında kurulmuştur?
13. Aşağıdaki siyasetçilerden hangisi bir dönem MHP’de bulunmamıştır?
14. Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptığı dönem hangi parti adı altındaydı?
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