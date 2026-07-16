Türk Girişimci Bercan Kılıç’ın Kurduğu microagi, 55 Milyon Dolar Yatırım Aldı

Münih ve İstanbul merkezli robotik girişimi microagi, 55 milyon dolarlık tohum yatırım turunu tamamladı. Şirket, bu yatırımın Almanya’da bugüne kadar gerçekleşen en büyük tohum yatırım turu olduğunu açıkladı.

Yatırım turuna Hummingbird liderlik ederken, Northzone, LocalGlobe, Village Global ve redalpine gibi uluslararası girişim sermayesi fonları da tura katıldı. microagi, yeni yatırımı Atlas adını verdiği, sanayi şirketlerinin robotları üretim sahalarına daha hızlı, daha güvenli ve daha yüksek doğrulukla taşımasına yardımcı olan veri ve saha uygulama platformunu ölçeklendirmek için kullanacak.

Türk girişimci Bercan Kılıç’ın kurucusu ve CEO’su olduğu microagi, yaklaşık 10 ay önce Red Bull Racing ve Mercedes-AMG Petronas geçmişine sahip eski Formula 1 mühendisleri tarafından kuruldu. Münih ve İstanbul’da merkez ofisleri bulunan şirketin Zürih’te araştırma laboratuarı, Londra ve New York’ta ise ofisleri bulunuyor.