“Türk Escobar”ın Kasası: Paralar, Altın Setleri, Lüks Saatler ve Silahlar Sergilendi

“Türk Escobar” lakaplı uyuşturucu kaçakçısı Urfi Çetinkaya’nın cezaevinden yönetti çeteye operasyon düzenlenmişti. Toplamda 44 kişinin yakalandığı operasyon sonrasında ele geçirilenler emniyet tarafından sergilendi. Çete üyelerinin, kara parayla çok sayıda altın, taşınmaz, lüks saat ve silah aldığı belirtiliyor.