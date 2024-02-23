“Türk Escobar”ın Kasası: Paralar, Altın Setleri, Lüks Saatler ve Silahlar Sergilendi
“Türk Escobar”ın Kasası: Paralar, Altın Setleri, Lüks Saatler ve Silahlar Sergilendi
“Türk Escobar” lakaplı uyuşturucu kaçakçısı Urfi Çetinkaya’nın cezaevinden yönetti çeteye operasyon düzenlenmişti. Toplamda 44 kişinin yakalandığı operasyon sonrasında ele geçirilenler emniyet tarafından sergilendi. Çete üyelerinin, kara parayla çok sayıda altın, taşınmaz, lüks saat ve silah aldığı belirtiliyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Cezaevinde tutuklu bulunan Urfi Çetinkaya’nın başı olduğu uyuşturucu kaçakçılarına yapılan operasyonda, Çetinkaya’nın oğlu İstanbul Maden İhracatçıları Birliği Başkanlığı görevini yürüten Rüstem Çetinkaya da gözaltına alınmıştı.
Şüphelilerin, etrafındaki kişilerle beraber kendilerine ait gemi, bazı ticari konteyner ve balıkçı tekneleriyle uluslararası uyuşturucu sevkiyatı yaptıkları, elde ettikleri gelirleri havaleyle, zulalı araçlarla ve kuryelerle kayıt dışı olarak Türkiye getirip eşi, çocukları ve yakın akrabaları ile beraber yakınında olan şahıslar üzerinden kurup yönettikleri döviz büroları ve şirketler üzerinden akladıkları tespit edilmişti.
Operasyonda Ürfi Çetinkaya’nın oğulları Rüstem Çetinkaya ile Hakan Çetinkaya’nın da aralarında bulunduğu 44 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon kapsamında şüphelilere ait 147 arsa, 56 konut, 8 apartman, 74 işyeri, 53 araç, 1 tekne, 53 şirketteki ortaklık payları, 64 banka hesabı ve 7 kiralık kasa, çok sayıda ziynet eşyası, nakit para ve 1 soğuk cüzdan olmak üzere yaklaşık 20 milyar lira değerinde mal varlığına tedbir konuldu.
Operasyonlarda ele geçirilen altın, silah ve paralar ise emniyette sergilendi. Sergilenen mal varlıkları arasında işlemeli bıçaklar, altın setler ve silahlar dikkat çekti.
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
👇
👇
Operasyondan görüntüler 👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda